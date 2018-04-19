Un’eroica Viola perde di un solo punto a Treviglio

La Viola a Treviglio per bene figurare nonostante il fardello penalizzazione. Treviglio alla caccia di punti per un piazzamento Playoff.

PRIMO QUARTO. JJ Frazier realizza i primi due punti della partita. Caroti risponde da sotto. Poi Marino e Frazier portano sul 9 a 2 Treviglio. Una tripla di Baldassare avvicina la Viola. All’ottimo canestro di Rossi, risponde Caroti. 11 a 8 il risultato. Rossi segna e prende un fallo e segna l’aggiuntivo. Schiacciata di Roberts. Marino subisce un fallo durante il tiro dalla distanza e realizza solo due punti di quelli a disposizione. Caroti subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Palumbo fa due punti. Roberts penetra e segna. Dall’altro lato Pecchia realizza in penetrazione e si prende un tiro libero. Baldassare realizza un tiro libero su due disponibili. Marino fa canestro. Benvenuti da sotto con un gancio segna. Palumbo fa due punti e si prende un fallo. Roberts riduce lo svantaggio. Allo scadere dei 24 Easley chiude il primo periodo sul 25 al 19.

SECONDO QUARTO. Il primo attacco vede Taflaj protagonista. Baldassarre penetra e realizza. Dall’altra parte Frazier per due volte. 31 a 23 il risultato. Baldassare mette due tiri liberi. Borra da sotto segna. Risponde Benvenuti con un buon piazzato. Caroti mette una tripla. Lo svantaggio è solo di 3 punti. Caroti carica Fabi ed è parità 33 a 33. Frazier segna prima da sotto poi da tre. Baldassarre mette un piazzato. Marino mette due tiri liberi. Baldassarre realizza due liberi. Grande difesa di Baldassarre che stoppa l’incursione di Treviglio. All’intervallo lungo si va sul 40 a 37.

TERZO QUARTO. Uno strepitoso Borra mette due canestri di seguito, poi è Easley che porta sul +10 i suoi. Fabi da 3, risponde Marino. Treviglio rientra in campo con percentuali di tiro elevatissime. Roberts interrompe la marcia con un tiro da tre e successivamente Benvenuti. 50 a 45 il risultato. Da due Marino, da tre Caroti, la partita si infiamma. Stoppata di Baldassare. L’urlo dei tifosi Viola è semplicemente magnifico. Fabi mette il primo tiro libero dopo un fallo tecnico a Borra ed anche il secondo. Successivamente la tripla di Fabi porta sul parità il risultato. Rossi segna, risponde Baldassarre da tre. E’ di Roberts l’altra tripla. Frazier ingaggia il duello. Doppia fallo tecnico che si annulla per Baldassarre e Rossi. 57 a 58 per la Viola. Taflaj realizza due tiri liberi. Frazier realizza due tiri liberi. Caroti realizza entrambi i tiri liberi dopo il fallo subito. Rossi da sotto segna. Il punteggio è di 61 a 62 per i reggini.

ULTIMO QUARTO. Frazier segna da tre con uno strepitoso tiro. Caroti mette un solo tiro libero. Frazier segna. Carnovali mette due tiri liberi. Roberts da tre per il +2 neroarancio. Planezio da tre. Caroti fa lo stesso. Fabi continua con un altro tiro da tre. 69 a 74 il punteggio. Baldassare ne mette altri due, massimo vantaggio Viola. Borra inchioda a due mani. Frazier segna. Benvenuti mette da sotto, Frezier segna da tre. 76 a 78 per i reggini. Baldassare da tre, lo stesso fa Marino. Caroti un altro tiro dall’arco, sembra di assistere ad una gara di tiri da 3. Baldassare fa il suo quinto fallo. Frazier ne mette solo uno. Due rimbalzi in attacco per la Viola che rimane sul +4. Penetrazione di Pecchia che segna e prende un fallo, segnando anche l’aggiuntivo. Marino segna due tiri liberi portando Treviglio sul +1 a 30 secondi dalla fine. Roberts subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi, però l’ultimo tiro quello decisivo è dei padroni di casa con Easley che schiaccia a due mani. 87 a 86 il finale.

BLU BASKET TREVIGLIO 1971 87

VIOLA REGGIO CALABRIA 86

Primo periodo: 25-19

Secondo periodo: 40-37 (15-18)

Terzo periodo: 61-62 (21-25)

Quarto periodo: 87-86 (26-24)

FINALE: 87-86

TREVIGLIO: Easley 8 •••, Pecchia 5 ••, Dincic •, Nani, Marino 20 ••, Palumbo 4 ••, D’Almeida, Mezzanotte •, Rossi 8, Planezio 5 ••••, Frazier 29 ••, Borra 9 •••. COACH: Vertemati.



Falli (•) commessi nel periodo: 5

VIOLA REGGIO CALABRIA: Fabi 13 ••, Baldassarre 21 •••••, Roberts 17 ••, Caroti 21, Benvenuti 8 ••••, Carnovali 2 ••, Agbogan ••, Taflaj 4 ••. COACH: Calvani.

Falli (•) commessi nel periodo: 5