Maltempo a Melito, Costarella (ProCiv): ‘Pronte alcune evacuazioni’

La costa ionica reggina resta sotto pressione per il maltempo che da giorni interessa la Calabria, in particolar modo con l’arrivo del ciclone Harry.

A Melito Porto Salvo la situazione è seguita con la massima attenzione, in un contesto di allerta meteo rossa estesa a tutta la provincia di Reggio e prorogata anche alle prossime ore.

Il peggioramento era atteso e sta colpendo in modo particolare il basso Ionio reggino, soprattutto sul fronte delle mareggiate e del vento. A fare il punto, ai microfoni di CityNow, è stato Domenico Costarella, Dirigente generale della Protezione Civile regionale della Calabria, presente sul posto.

“Come da previsioni, quest’area dello Ionio reggino è tra le più interessate dalla perturbazione che da alcuni giorni sta colpendo la regione. L’allerta rossa non riguarda solo questa zona, ma qui in questo momento siamo più esposti, soprattutto per eventi di vento e mareggiate”. Leggi anche

Costarella ha spiegato che, al momento, le precipitazioni non stanno creando ulteriori criticità:

“Fortunatamente le piogge non hanno causato problemi aggiuntivi. Stiamo lavorando in particolare sugli effetti delle mareggiate e degli eventi meteo intensi, con il vento che in questa fase ha un ruolo determinante”.

Il dirigente ha sottolineato il lavoro di coordinamento avviato già nei giorni scorsi con i Comuni:

“Siamo in contatto con i sindaci dell’ambito già da venerdì, quando sono emerse le prime previsioni. Questo ha consentito di attivare azioni di prevenzione e di informazione alla popolazione”.

In questa fase, ha ribadito Costarella, la priorità è una sola:

“In questo momento è fondamentale la salvaguardia della pubblica incolumità. I danni ci sono e verranno valutati anche dal punto di vista economico, ma adesso bisogna pensare alle persone”.

Da qui la scelta condivisa di procedere con evacuazioni preventive in alcune aree:

“Il sindaco sta per operare evacuazioni a titolo precauzionale, anche per ridurre il disagio emotivo di chi vive a ridosso del mare. Vivere una potenziale emergenza con il buio aumenta lo stress e il rischio”.

Un appello chiaro alla cittadinanza:

“Chiediamo la massima collaborazione e comportamenti responsabili. È necessario attenersi rigorosamente alle ordinanze emanate dal sindaco. Ognuno deve fare la propria parte”.

L’allerta rossa resterà in vigore fino a domani, seppur in un quadro che potrebbe lentamente migliorare:

“Ci auguriamo che domani il livello delle onde possa gradualmente abbassarsi. L’allerta resta anche per ragioni precauzionali, perché gli effetti di oggi condizionano gli interventi di domani”.

La situazione resta in costante evoluzione, con Protezione Civile, Comuni e volontari impegnati sul territorio nel monitoraggio e nell’assistenza alla popolazione.