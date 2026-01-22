Ciclone Harry, Nesci (FdI): ‘Dall’Europa strumenti concreti per affrontare l’emergenza’

“La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Calabria ha causato danni rilevanti al territorio, alle infrastrutture e al sistema produttivo regionale. Di fronte a un’emergenza di questa portata, servono risposte immediate e strumenti concreti”.

Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia–ECR Denis Nesci.

“L’Unione europea – sottolinea Nesci – dispone oggi di strumenti più flessibili grazie alla revisione di medio termine della politica di coesione, approvata lo scorso settembre, che consente di destinare risorse europee al rafforzamento della civil preparedness e alla gestione delle emergenze. È una possibilità che va utilizzata fino in fondo. Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, se richiesto dall’Italia, può essere attivato – chiarisce l’eurodeputato – ma è necessario essere chiari: l’attivazione richiede il superamento di soglie di danno ben precise e la competenza è statale, non regionale. Fare chiarezza è un dovere, soprattutto per evitare confusione e strumentalizzazioni politiche mentre i cittadini fanno i conti con i danni”.

Leggi anche