Maltempo in Calabria, Occhiuto: ‘Siamo molto preoccupati’

Stiamo monitorando il fenomeno che non è da sottovalutare perché ci aspettiamo onde di un'altezza di 5 metri, 5 metri e mezzo", le parole del Governatore

“Siamo molto preoccupati per quello che potrà accadere fra stanotte e domani. Stiamo monitorando il fenomeno che non è da sottovalutare perché ci aspettiamo onde di un’altezza di 5 metri, 5 metri e mezzo”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella Regionale. “Meno del ciclone Harry – ha proseguito – ma in una zona, il tirreno cosentino, dove l’erosione costiera ha già provocato danni in passato.

Purtroppo con questi fenomeni bisognerà convivere nei prossimi anni e mi auguro che ci sia un approccio diverso proprio dal punto di vista normativo e regolamentare.

Questi interventi dovrebbero essere realizzati con la stessa velocità con la quale si fanno gli interventi di protezione civile”.