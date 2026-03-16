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Maltempo in Calabria, oltre 200 millimetri di pioggia in 24 ore nel Reggino

A Santa Cristina d'Aspromonte, nel Reggino, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 millimetri di pioggia

16 Marzo 2026 - 15:22 | Redazione

maltempo reggio calabria

Il maltempo torna a colpire la Calabria, a un mese dall’ultimo evento, con piogge torrenziali che stanno interessando dalla serata di ieri tutta la regione.

A Santa Cristina d’Aspromonte, nel Reggino, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 millimetri di pioggia.

Misurazioni rilevanti anche in altre aree. A Petilia Policastro Pagliarelle, nel Crotonese, sono caduti nello stesso arco di tempo 170 millimetri di pioggia.

Superati abbondantemente i 100 millimetri in numerose località del Catanzarese e del Crotonese, in particolare nelle zone interne della Sila.

Reggio Calabria Attualità