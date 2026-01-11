Aggiornamento maltempo Calabria, a Reggio 40 interventi per forte vento

Nel corso della giornata odierna i Vigili del Fuoco della Calabria sono stati impegnati in una significativa attività di soccorso tecnico urgente a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio regionale. Complessivamente, sul territorio calabrese, sono stati eseguiti circa 221 interventi per fronteggiare l’ondata di maltempo.

Emergenza maltempo nella provincia di Catanzaro

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha effettuato circa 82 interventi, prevalentemente per alberi e rami pericolanti, rimozione di ostacoli, danni d’acqua e verifiche di sicurezza. Nel comune di Stalettì, frazione Copanello, un intervento per danni d’acqua ha comportato, in via precauzionale, l’evacuazione di 3 nuclei familiari per un totale di 5 persone. Sul posto è intervenuto il Sindaco di Stalettì per l’individuazione di una sistemazione provvisoria. Permangono 11 interventi in coda, ma la situazione risulta stabile. È stata trattenuta in servizio una squadra del turno smontante ad implementare il dispositivo ordinario di soccorso.

Leggi anche

Interventi a Cosenza e Reggio Calabria

Nella provincia di Cosenza sono stati eseguiti 49 interventi. Le principali criticità hanno interessato il Comune di Cosenza e le aree limitrofe, mentre risultano contenuti gli interventi sul resto del territorio provinciale. La situazione è attualmente in miglioramento.

Per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, sono stati eseguiti circa 40 interventi, prevalentemente a causa del forte vento. Le aree maggiormente interessate sono state la fascia tirrenica centrale, in particolare i comuni di Gioia Tauro e Rosarno. Anche qui la situazione è in netto miglioramento.

Situazione a Vibo Valentia e Crotone

Nella provincia di Vibo Valentia sono stati eseguiti 33 interventi. La situazione è risultata gravosa in relazione al numero complessivo delle richieste di soccorso. Si segnalano inoltre deboli precipitazioni nevose nell’area di Serra San Bruno, mentre sulla restante parte del territorio provinciale la situazione risulta stabile.

Infine, nella provincia di Crotone, sono stati eseguiti 17 interventi, principalmente per gli effetti del forte vento. La situazione è in netto miglioramento e non si registrano ulteriori interventi in coda. È garantita la piena operatività del dispositivo regionale di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il costante monitoraggio dell’evoluzione meteorologica.