Maltempo a Melito: 250 m del Lungomare distrutti. Il sindaco Nastasi: ‘Il peggio deve ancora arrivare’

Il maltempo che ha colpito la Calabria nella notte tra il 19 e il 20 gennaio ha provocato danni in diversi comuni, particolarmente significativi a Melito Porto Salvo, con il lungomare della cittadina che è stato particolarmente colpito dalle violente mareggiate. “Sono stati distrutti oltre 250 metri di lungomare, ma purtroppo il peggio potrebbe ancora arrivare questa notte”, ha dichiarato il sindaco Tito Nastasi, sottolineando come il mare stia continuando a erodere il tratto costiero.

Le forze del mare non hanno risparmiato neanche altri tratti del lungomare, dove si sono verificati cedimenti e danni strutturali. “Ci sono stati anche pali e alberi caduti. Fortunatamente, nonostante i disagi, al momento non si registrano danni a persone”, ha aggiunto il sindaco, facendo un bilancio provvisorio della situazione.

Nonostante la gravità dell’emergenza, Nastasi ha rassicurato la popolazione sulla sicurezza, invitando i cittadini a rimanere a casa e a evitare le zone costiere: “A causa della forza del mare, raccomandiamo di non avvicinarsi al lungomare e alle aree limitrofe”.

Le autorità locali, insieme ai servizi di Protezione Civile, hanno cercato di limitare i danni, adottando precauzioni come l’installazione di massi di contenimento. Tuttavia, l’intensità delle onde ha reso difficile evitare ulteriori danni: “Con onde di tale altezza, le misure adottate non sono sufficienti”, ha spiegato Nastasi, indicando che si sta monitorando costantemente la situazione.

L’intervento per mettere in sicurezza gli stabilimenti balneari è stato tempestivo, ma per il momento non sono stati registrati danni agli stabilimenti. “Abbiamo anche dato il permesso ai titolari dei lidi di prendere autonomamente misure di sicurezza, per fortuna non hanno subito danni anche se le onde si stanno avvicinando alle strutture”, ha affermato il primo cittadino.

Nonostante i danni significativi, le abitazioni nelle vicinanze del lungomare non risultano, per ora, a rischio, ma le autorità restano in attesa degli aggiornamenti meteo, temendo il possibile arrivo di nuove mareggiate nella serata di oggi.

Il lungomare di Melito Porto Salvo, lungo circa due chilometri, è stato compromesso in un tratto. Attualmente, si stima che circa 250 metri siano stati distrutti, ma il sindaco ha sottolineato che alcuni tratti presentano danni strutturali che necessitano di verifiche statiche approfondite. “Ci sono delle lesioni che vanno monitorate”, ha concluso Tito Nastasi.

La cittadinanza è chiamata a seguire con attenzione le disposizioni delle autorità e a prestare attenzione agli aggiornamenti sul maltempo, che continua a preoccupare la popolazione di Melito Porto Salvo e dell’intera regione.