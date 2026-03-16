Maltempo a Reggio e allerta meteo, ancora scuole chiuse: ordinanza firmata dal sindaco Battaglia

Scuole chiuse a Reggio Calabria nella giornata di domani, martedi 17 marzo 2026, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale.

Lo ha disposto il Comune con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente firmata oggi, anche se l’ufficialità da parte del sindaco f.f. Mimmo Battaglia ancora non è arrivata ed è attesa a breve.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, oltre ai servizi educativi per la prima infanzia, compresi i nidi.

La decisione è stata assunta dopo la comunicazione di allertamento unificato diffusa da Arpacal, che prevede per l’intera giornata di domani precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, raffiche di vento, possibili grandinate e attività elettrica.