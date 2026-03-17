Maltempo a Reggio, disagi al Tito Minniti: voli dirottati, ritardi e cancellazioni

Giornata da incubo, quella di ieri, per i viaggiatori da e per Reggio Calabria. L’allerta arancione per il maltempo tra lunedì 16 e martedì 17 marzo ha avuto effetti anche sui collegamenti aerei. Pioggia intensa, raffiche di vento e condizioni meteo difficili hanno causato disagi all’Aeroporto Tito Minniti.

Dirottato a Brindisi il Pisa-Reggio

Tra i casi più significativi c’è quello del volo Pisa-Reggio Calabria, che non è riuscito ad atterrare nello scalo dello Stretto ed è stato dirottato a Brindisi dopo diversi tentativi falliti a causa del forte vento e della pioggia.

Cancellato Reggio-Malpensa

Problemi anche per il volo Reggio Calabria-Milano Malpensa, cancellato nella giornata di lunedì 16 marzo e rinviato a oggi, martedì 17 marzo. Per i passeggeri sono state ore di lunga attesa e incertezza all’interno dell’aeroporto, in attesa di comunicazioni ufficiali sulla riprogrammazione della partenza.

A confermare il rinvio è stato il messaggio inviato da Ryanair ai viaggiatori:

“Il tuo volo ha subito un ritardo di una notte. Il nuovo orario di partenza è fissato alle 13:00 del 17/03/2026”.

Ritardi in serata: atterraggi riusciti dopo vari tentativi

Nonostante le difficoltà, gli ultimi due voli della giornata sono invece riusciti a raggiungere Reggio Calabria.

Il Bologna-Reggio, previsto in arrivo alle 22:00, è atterrato intorno alle 22:30, anche in questo caso dopo vari tentativi. Più complicata la situazione del Milano Malpensa-Reggio, atteso intorno a mezzanotte ma arrivato solo in piena notte, attorno alle 2:00.

Il maltempo, dunque, ha messo a dura prova l’operatività del Tito Minniti, con una giornata segnata da ritardi, dirottamenti e cancellazioni. Una situazione che ha creato non pochi disagi ai passeggeri.