Maltempo, tromba marina sul mar Tirreno: paura e stupore tra i residenti – FOTO

Paura ma anche stupore questo pomeriggio lungo la costa tirrenica reggina. Una tromba marina di notevoli dimensioni si è formata nelle acque dello Stretto, poco distante dalla riva, tra Bagnara e Favazzina.

Il fenomeno è stato osservato e ripreso da numerosi cittadini e bagnanti presenti in spiaggia, che hanno immortalato il vortice con foto e video diffusi rapidamente sui social. Le immagini mostrano una colonna d’acqua ben visibile, e che ha attirato l’attenzione di residenti e turisti.

La tromba marina è stata generata a seguito dell’instabilità atmosferica legata ai temporali che stanno interessando la zona in queste ore. Si tratta di un fenomeno raro ma non inedito per il tratto di mare tra Calabria e Sicilia.

Le trombe marine sono vortici d’aria che si sviluppano sugli specchi d’acqua, simili alle trombe d’aria che si verificano sulla terraferma. Nascono quando aria fredda incontra acqua calda e umida, dando origine a una colonna rotante che può diventare anche pericolosa se raggiunge la terraferma. In questo caso, non si registrano danni né feriti.

Il fenomeno, oltre a suscitare preoccupazione tra i presenti, ha anche offerto uno spettacolo naturale affascinante e raro, che ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi.