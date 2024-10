Il Club Manager Praticò all’attacco su solidità economica del club, marchio e denominazione

Altri passaggi interessanti nel corso dell’intervento del Club Manager Giuseppe Praticò a CityNow hanno riguardato la solidità dell’attuale proprietà e l’ormai nota vicenda della denominazione e del marchio: “Questi non hanno i soldi, sento dire. Mi vergogno da reggino a sentire certe cose. Abbiamo davanti una proprietà forte che ha i soldi, che spende ma non li butta. Qui siamo abituati a gente che ha sperperato, illuso e dopo le illusioni spesso arrivano le grandi delusioni, così come è stato. C’è bisogno di persone normali, che dicano le cose come stanno e facciano un calcio sostenibile. Al tifoso deve interessare che la palla vada in rete, si entra nel merito di budget o di altre questioni. Oggi c’è una squadra di calcio inserita in sovrannumero nel campionato di serie D, grazie a questi signori che hanno voluto investire, bisogna parlare con cognizione di causa”.

“L’articolo 52 comma 10 permette alla città che rimane senza calcio di poter richiedere alla FIGC l’ammissione in sovrannumero e quindi la rappresentazione della continuità. Se questo non lo si vuole capire, possiamo fare anche dieci trasmissioni al giorno per spiegarlo, ma non cambierebbe nulla, eppure è molto semplice. Come la storia della denominazione. Se non arriva il 15 luglio 2024 e la revoca dell’affiliazione della Reggina oggi di Ilari (cosa strana), il cambio non potrà avvenire. Chi scrive diversamente, dice fandonie. Anche per il marchio ci sono dei tempi d’attesa. E poi, pur rispettando chi non si sente rappresentato, dico perchè siete venuti e venite allo stadio. Io questo non lo accetto. Pensiamo a tifare Reggina, perchè questa è la Reggina. C’è purtroppo un mondo di tifosi reale, quello che sostiene e viene allo stadio ed un popolo virtuale che rompe le scatole e non viene al campo da una vita. Perchè questa società deve subìre gli attacchi da chi è arrabbiato per quello che è accaduto con altri?

Parteciperemo alla manifestazione di interesse sul centro sportivo S. Agata, ci stanno lavorando i legali. La proprietà è intenzionata a presentarsi. La struttura è dislocata in maniera tale da non consentire facilmente uno spacchettamento perchè è concepita per come lo è stata da sempre per un’unica società, ma allo stesso tempo ha dei costi elevatissimi che una società in serie D fatica a sopportare. Ma negli ultimi anni anche con la Reggina in serie B non è mai stato pagato il canone. C’è un dispendio enorme”.