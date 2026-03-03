Ciclone Harry, Mancuso incontra i Comuni colpiti: ‘Procedure più rapide ed efficaci’

Erosione costiera e ripristini: confronto serrato tra Regione e Comuni colpiti. Il vice presidente: “Risposte concrete e tempestive”

Si è svolta una prima serie di incontri promossi dal vicepresidente e assessore regionale ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo, Filippo Mancuso, con i Comuni colpiti dall’uragano uragano Harry e, successivamente, dalla sequenza dei cicloni atlantici che hanno interessato in modo particolare l’area del Tirreno Cosentino, provocando ingenti danni a causa delle mareggiate.

Gli incontri, organizzati per gruppi di Comuni suddivisi per area geografica, hanno coinvolto i rappresentanti dei territori del Tirreno Cosentino, dello Ionio, del Reggino e del Catanzarese, sia versante tirrenico sia ionico. Si tratta di una prima fase di confronto che proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori amministrazioni locali.

Ordinanza 1180 del 2026 e stato di emergenza

Obiettivo dei tavoli è stato duplice: da un lato verificare direttamente, attraverso il confronto con sindaci e amministratori, l’entità dei danni registrati sui territori; dall’altro illustrare i contenuti e le opportunità previste dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 1180 del 2026, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per il ciclone Henry, che ha già incluso diversi Comuni, in particolare dell’area ionica.

Per quanto riguarda invece gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel mese di febbraio, è attualmente attesa l’emanazione di un’ordinanza di Protezione Civile specifica.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito del tavolo permanente regionale per il contrasto all’erosione costiera e hanno rappresentato un momento di confronto tecnico e istituzionale per definire le modalità operative che verranno attuate anche grazie alle deroghe previste dall’ordinanza nazionale di Protezione Civile.

Mancuso: “Procedure più rapide per intervenire”

“Abbiamo voluto incontrare direttamente i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – per ascoltare le loro esigenze e verificare sul campo l’entità dei danni causati dall’uragano Harry e dai successivi cicloni atlantici. Questo percorso di confronto rappresenta il primo passo di un lavoro strutturato che proseguirà nelle prossime settimane.