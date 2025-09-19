Gaza, fermiamo il massacro. A Reggio il presidio CGIL, Pititto: “L’indifferenza uccide” – FOTO

Una bandiera, quella della Palestina, stesa sulle scale del Cilea. È questa l’immagine che la CGIL di Reggio Calabria vuol mostrare ai passanti in occasione della manifestazione indetta per questo pomeriggio.

Il sindacato insieme alle associazioni ed a tanti cittadini è sceso in piazza, per dire “basta al massacro di Gaza”.

Gregorio Pititto, segretario generale CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria, ha illustrato il senso dell’iniziativa a CityNow:

“Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa di oggi sono davvero tantissime, così come i singoli cittadini. E questo ci fa comprendere che è cambiato il clima nel Paese. Le persone iniziano a dire qual è la loro posizione sulla guerra in Palestina”.