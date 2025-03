Manifesto di Ventotene, la proposta di Malara: ‘Un monumento che richiami i valori dell’Europa’

La proposta arriva dal consigliere comunale dei Democratici e Progressisti, Marcantonio Malara, in seguito al recente dibattito avvenuto alla Camera dei deputati, dove la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso critiche nei confronti del Manifesto di Ventotene. A rispondere, in difesa dei principi europeisti, è stato il deputato del Pd, Federico Fornaro che ha ribadito con forza l’importanza dei valori della democrazia e dell’unità europea.

Malara, in una nota, ha chiarito il suo punto di vista:

«Alla luce di quanto accaduto e del dibattito che ne è seguito, è opportuno e necessario prendere posizione a riguardo. Dopo l’intervento del deputato Fornaro, che ha risposto fermamente alla Premier, riaffermando i principi che sono alla base dell’Unione Europea, suscitando l’emozione e l’apprezzamento di tutto il popolo democratico, non possiamo fare a meno di ribadire da che parte stiamo. La nostra città ha una visione fortemente europeista. Il valore della resistenza e dell’appartenenza all’Europa sono pilastri del presente sui quali stiamo costruendo il nostro futuro. Risulta importante evidenziare l’attività della nostra Amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nel rafforzare e diffondere i valori europei e quindi il Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli. Questo impegno si traduce in azioni concrete, attraverso la presenza nella nostra città di un centro Europe Direct e le diverse attività che costantemente offre alla comunità reggina. Così come la recente presentazione del libro “Giacomo Matteotti. L’Italia migliore”, tenuta a palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana di Reggio, che ha visto protagonista proprio il deputato Fornaro, presente in città per l’occasione. Direttrice confermata anche dalla recente partecipazione del sindaco alla manifestazioni di Roma “Una piazza per l’Europa”».