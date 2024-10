Marcianò-Iatì, è rottura: addio a ‘Impegno e Identità’. Strade separate per il futuro

Frattura insanabile per la già candidata a sindaco e l'ex consigliera comunale. Che ha già in mente la prossima avventura...

Consiglio comunale, si separano le strade di Angela Marcianò e Filomena Iatì. Da quando la già candidata a sindaco di Reggio Calabria ha ripreso la titolarità del seggio all’interno dell’Aula Battaglia, esattamente un anno fa, le apparizioni e le dichiarazioni di Iatì si contano sulle dita di una mano. La ragione è da ricercarsi nella rottura con Angela Marcianò, rottura che ha portato Iatì nei mesi scorsi a dire addio a ‘Impegno e Identità‘, progetto politico che prosegue dunque senza l’apporto della determinata ex consigliera comunale.

La conferma è arrivata da parte della stessa Iatì, nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik’ su Rtv. ‘Si, non faccio parte più di ‘Impegno e Identità’, a causa di alcune divergenze con la prof.ssa Marcianò. La sua presenza all’interno del consiglio comunale continua a rimanere importante’, le parole di Iatì, che non si è sbilanciata sulle cause dell’addio.

Quali le motivazioni alla base della separazione ? Ufficialmente, non ci sono state dichiarazioni da parte delle dirette protagoniste. Secondo quanto filtra, ci sarebbero state divergenze di natura politica alla base dell’addio di Filomena Iatì. Motivazioni che potrebbero essere legate alla scarsa incisività mostrata da Angela Marcianò dal giorno del rientro in consiglio comunale.

E’ palese infatti che la già candidata a sindaco ha scelto dal rientro avvenuto 12 mesi fa un profilo basso che più basso non si può. Una precisa strategia che potrebbe non aver incontrato il gradimento di Filomena Iatì, una vera e propria ‘sentinella’ dal carattere piuttosto combattivo durante il suo mandato in sostituzione dell’allora sospesa Angela Marcianò.

La scelta da parte di Angela Marcianò di tenere un atteggiamento che definire ‘low-profile’ è un eufemismo, potrebbe essere legata alle possibili scelte future, in vista delle prossime elezioni comunali. Si sprecano le voci che vorrebbero la già candidata a sindaco in odore di passaggio a Fratelli d’Italia, al momento però si tratta soltanto di ‘fanta politica’.

Chi invece sembra già avere le idee chiare per il proprio futuro invece è Filomena Iatì. L’ex consigliera comunale guarda con particolare interesse ad un progetto politico civico, che non sia marchiato da un partito di riferimento nazionale. Per lei un’avventura all’interno del progetto lanciato dal dott. Lamberti Castronuovo?