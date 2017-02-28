Marco Laganà lascia la Viola: ‘Passare per il cattivo di turno…’

E’ da poco giunta la notizia: Marco Laganà lascia la Viola Reggio Calabria.

La società neroarancio comunica infatti di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Laganà alla Leonessa Brescia. La cessione è avvenuta su richiesta espressa dallo stesso giocatore, che decide di esprimere la sua versione pubblicamente, scrivendo sul profilo Facebook:

“Passare per il cattivo di turno, per il problematico della situazione, il Balotelli ecc. ecc. non mi va. Non sono un cattivo ragazzo ne tantomeno problematico. Ho cambiato una squadra in sette anni. Dopo gli infortuni, ho fatto due scelte che si sono rivelate sbagliate, non pensando a cosa potesse essermi utile per recuperare a livello psicologico la mia situazione. Mi dispiace, ma io non ho mandato a fancu** nessun allenatore. Ne qui ne a Cantù, come è stato detto. Sono arrivato a Reggio con le migliori intenzioni, con la voglia di restare anche il prossimo anno. Volevo un minimo di serenità per recuperare tranquillo da quello che mi è accaduto. Era quello che mi era stato promesso pur di farmi tornare a casa. Cambiare due squadre in un mese mi fa passare per quello che non sono. Ma io so la verità e so i sacrifici che sto facendo per giocare a pallacanestro e tornare a realizzare i miei sogni. Non devo spiegare nulla. So solo che mi dispiace. Testa alta e si ricomincia. Ancora. Con la voglia di ritrovare l’ambizione che ho sempre avuto sin da piccolo”.