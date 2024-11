Marco Mengoni in concerto a Reggio Calabria

La seconda parte del tour partirà dal Palabam di Mantova il 12 novembre e proseguirà in tutta Italia fino al 4 dicembre, quando è atteso l’ultimo dei concerti in territorio nazionale, al Palaonda di Bolzano.

Mantova, Milano, Rimini, Padova, Torino, Roma, Caserta e Reggio Calabria sono le città che Mengoni toccherà a novembre mentre a dicembre sarà il giorno 2 ad Ancora e il giorno 4 a Bolzano.

Dal 6 dicembre al 20 dicembre il Mengoni Live si sposterà in Europa con concerti a Francoforte, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Città di Lussemburgo, Zurigo, Colonia, Vienna e Barsavia,ultima delle tappe al momento in programa per il 2016, attesa per il 20 dicembre.

Marco Mengoni presenterà dal vivo il nuovo progetto discografico, Le Cose Che Non Ho, il cui primo singolo – Ti Ho Voluto Bene Veramente – ha raggiunto la certificazione di triplo disco di platino.

QUI MAGGIORI INFO SUI BIGLIETTI

APRILE

26 MONTICHIARI (BS) – PALAGEORGE (DATA ZERO)

28 TORINO – PALA ALPITOUR (ex PALAOLIMPICO) ( SOLD OUT )

) 30 PADOVA – KIOENE ARENA (SOLD OUT)

MAGGIO

01 BOLOGNA – UNIPOL ARENA ( SOLD OUT )

) 03 FIRENZE – MANDELA FORUM

04 GENOVA – 105 STADIUM ( SOLD OUT )

) 06 MILANO – MEDIOLANUM FORUM ( SOLD OUT )

) 07 MILANO – MEDIOLANUM FORUM ( SOLD OUT )

) 10 PERUGIA – PALAEVANGELISTI

12 ROMA – PALALOTTOMATICA ( SOLD OUT )

) 13 ROMA – PALALOTTOMATICA ( SOLD OUT )

) 15 ACIREALE (CT) – PALASPORT ( SOLD OUT )

) 17 EBOLI – PALASESE

19 LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 VERONA – ARENA ( SOLD OUT )

) 22 VERONA – ARENA ( SOLD OUT )

) 25 MADRID – TEATRO BARCELO’

LUGLIO

08 LOCARNO – Moon and Stars’16

15 SAINT TROPEZ – Les Soirées de la Citadelle

16 BAROLO – COLLISIONI FESTIVAL

23 LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

NOVEMBRE

12 MANTOVA – PALABAM

16 MILANO – FORUM

20 RIMINI – 105 STADIUM

22 PADOVA – KIONE ARENA

23 TORINO – PALA ALPITOUR

25 ROMA – PALALOTTOMATICA

28 CASERTA – PALAMAGGIO’

30 REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

DICEMBRE

02 ANCONA – PALAPROMOTEO ESTRA

04 BOLZANO – PALAONDA

06 FRANCOFORTE – CAPITOL

08 BRUXELLES – CIRQUE ROYAL

09 AMSTERDAM – MELKWEG THE MAX

11 PARIGI – LE TRIANON

12 CITTA’ DI LUSSEMBURGO – ROCKHAL

14 ZURIGO – VOLKHAUS

15 COLONIA – LIVE MUSIC HALL

18 VIENNA – CHAYA FUERA

20 VARSAVIA – STODOLA

I biglietti per le nuove date del tour saranno in vendita a partire dalle ore 12.00 di giovedì 17 marzo attraverso il circuito TicketOne e inprimafila.net online, via call center e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per le tappe italiane ci sarà una pre-sale esclusiva: dalle ore 12.00 di martedì 15 marzo all’interno dell’app di Marco Mengoni i fan potranno avere accesso ad un canale privilegiato per la prevendita ed acquistare i ticket prima di tutti gli altri.

Chi acquisterà i biglietti per le nuove date annunciate, potrà scaricare il brano Light In You in modo completamente gratuito collegandosi all’app quattro giorni dopo aver effettuato l’acquisto.

Per le tappe autunnali del Mengoni Live in Italia saranno attive due opportunità per i fan: l’acquisto del pacchetto EARLY ENTRY, che prevede l’accesso anticipato al luogo dell’evento, e il pacchetto VIP PARTY esclusivamente per le date di Milano, Roma e Torino.