Maltempo, Scilla Mediterranea richiede la convocazione di un Consiglio comunale aperto

Santagati e Mangeruca: "Necessario un confronto pubblico per informare i cittadini e costruire una strategia per la tutela del territorio"

Il gruppo consiliare di minoranza Scilla Mediterranea ha formalmente richiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto nel Comune di Scilla, a seguito delle recenti e violente mareggiate che hanno colpito il territorio comunale.

Particolare attenzione viene posta sulla situazione della frazione di Favazzina, dove l’erosione costiera ha ormai assunto dimensioni allarmanti, con la quasi totale scomparsa delle spiagge e gravi conseguenze per la sicurezza, l’economia locale e le attività turistiche.

Con la richiesta di Consiglio comunale aperto, il gruppo – rappresentato in Consiglio comunale da Carmen Santagati, Capogruppo, e da Giuseppe Mangeruca – intende promuovere un momento pubblico e trasparente di confronto con l’Amministrazione comunale, il Consiglio e la cittadinanza, per:

illustrare in modo puntuale i danni subiti dal territorio comunale a seguito delle mareggiate;

subiti dal territorio comunale a seguito delle mareggiate; approfondire nello specifico l’ emergenza erosione costiera a Favazzina;

a Favazzina; chiarire quali interventi siano già stati avviati e quali azioni siano previste nel breve, medio e lungo periodo per la messa in sicurezza del territorio;

siano già stati avviati e quali azioni siano previste nel breve, medio e lungo periodo per la messa in sicurezza del territorio; rendere note le eventuali iniziative attivate presso gli enti sovraordinati per il riconoscimento dello stato di emergenza ;

; informare i cittadini sulle forme di sostegno e sugli aiuti che l’Amministrazione intende garantire alle famiglie e alle attività economiche colpite.

Il gruppo consiliare ha inoltre richiesto la messa a disposizione di una relazione tecnica dettagliata, redatta dagli uffici comunali o da tecnici incaricati, contenente la descrizione puntuale e la quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico (infrastrutture, viabilità, opere di difesa costiera, beni comunali).

Contestualmente, è stata chiesta anche l’illustrazione dello stato della raccolta delle schede di segnalazione dei danni da parte dei privati, con indicazione del numero delle istanze pervenute, delle modalità di gestione e delle procedure previste per l’eventuale accesso ai contributi e alle misure di ristoro.

«La situazione di Scilla e soprattutto di Favazzina – dichiarano i consiglieri del gruppo Scilla Mediterranea – non è più rinviabile. È necessario un confronto pubblico serio, trasparente e partecipato, per informare correttamente i cittadini e costruire una strategia concreta e condivisa per la tutela del territorio e per il futuro della nostra comunità».

Il gruppo consiliare di minoranza conferma, infine, la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale con l’Amministrazione comunale e con tutte le forze presenti in Consiglio, affinché si possano affrontare in modo efficace l’emergenza in corso e le sue conseguenze, garantendo un reale sostegno al territorio e ai cittadini colpiti.

I consiglieri

Carmen Santagati

Giuseppe Mangeruca