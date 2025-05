Nordio: ‘Maria Chindamo il simbolo della nuova società calabrese’

«Nell’oscurità dell’omicidio di Maria Chindamo, paradossalmente, vi è la luce di un riscatto, e, al contempo la condanna corale e generazionale di eventi che hanno straziato queste terre.

Oggi, a nove anni dalla sua scomparsa, Maria Chindamo è diventata il simbolo di una nuova società calabrese. Una società che non si piega alle regole di un patriarcato violento; che non accetta la prepotenza di culture sanguinarie e ‘ndranghetiste; che invita la gente arrabbiata a trasformare quella stessa rabbia in speranza. Ogni 6 maggio, qui, si consolida un presidio di legalità».

È un estratto del messaggio che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha inviato agli organizzatori dell’iniziativa Illuminiamo noi le terre di Maria in memoria di Maria Chindamo, l’imprenditrice calabrese scomparsa il 6 maggio 2016 a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Vittima della ‘ndrangheta, il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Commemorazione il 6 maggio davanti all’azienda agricola

Domani, martedì 6 maggio alle ore 10, alla presenza delle autorità locali e della sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, le associazioni unite nel comitato Controlliamo noi le terre di Maria inaugureranno davanti all’azienda agricola di Maria Chindamo, luogo della scomparsa, una scultura commemorativa e un giardino, progettato dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Vibo Valentia.

Teatro civile per raccontare Maria

Nel corso della commemorazione si terrà anche un estratto dello spettacolo teatrale Se dicessimo la verità, che racconta la storia dell’imprenditrice, scritto da Giulia Minoli, fondatrice e vicepresidente di Crisi come opportunità, ed Emanuela Giordano.

Il Ministro: “Lo Stato non vi lascerà soli”

«Lo Stato, nella memoria di Maria – prosegue il ministro Nordio – resta vicino ai familiari, agli amici di Maria, a queste terre mai dimenticate. Perché sia chiaro che qui il messaggio dello Stato è tutt’altro che simbolico: in questa battaglia non resterete soli».

Fonte: Ansa Calabria