Il MArRC tra mito e musica: due giorni di eventi per la Nuit des Musées e la Giornata dei Musei

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria aderisce alla 21ª edizione della Nuit Européenne des Musées, in programma sabato 17 maggio 2025, e alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa dall’ICOM, domenica 18 maggio. Due giornate ricche di cultura, emozioni e partecipazione, con un’offerta che unisce archeologia, arte, musica, enogastronomia e valorizzazione dei giovani talenti.

Sabato 17 maggio: gli Archeofili protagonisti con “Beauty and war”

Il programma si apre alle ore 10:30 nella sala conferenze del Museo con la presentazione del progetto degli Archeofili del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. Gli studenti, guidati dalla prof.ssa Cinzia Generoso e alla presenza della dirigente scolastica Antonella Borrello, illustreranno il lavoro svolto nell’ambito del percorso di ricerca e divulgazione, attraverso la proiezione di contenuti originali, tra cui il video “Beauty and war”, un dialogo tra Afrodite e Ares ispirato al mito classico.

A seguire, gli stessi studenti condurranno il pubblico in una visita guidata tematica tra le sale del Museo, illustrando reperti archeologici legati al contenuto del video e al percorso di studio da loro sviluppato.

Ingresso serale a 1€ e “Vini e vinili” sulla terrazza panoramica

A partire dalle ore 20:00 e fino alle 22:30 (ultimo ingresso), il Museo sarà visitabile al costo simbolico di 1€, salvo le esenzioni previste per legge. Sulla terrazza panoramica, in contemporanea, si svolgerà l’evento solidale “Vini e vinili”, già sold out, promosso con l’associazione Ashiafatima.

Protagonisti della serata i vini calabresi delle cantine Tramontana, Ceramida e Vigne Calarco, accompagnati dalla selezione musicale su vinile in una raffinata atmosfera d’altri tempi. La degustazione sarà impreziosita dalle creazioni dello chef Filippo Cogliandro, noto per la sua cucina etica e territoriale. Un’occasione per vivere la storia attraverso tutti i sensi, in un contesto unico e suggestivo.

Domenica 18 maggio: concerto per la Giornata Internazionale dei Musei

Domenica 18 maggio il MArRC partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei con l’evento “8mm: Il suono del cinema italiano”, in programma alle ore 18:00 in Piazza Paolo Orsi. Il concerto, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è curato dall’Orchestra Sinfonica Brutia e propone una rilettura delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Da Carlo Rustichelli a Ennio Morricone, passando per Riz Ortolani, Piero Piccioni e Manuel De Sica, l’ensemble porterà in scena un affascinante viaggio musicale attraverso il Novecento cinematografico italiano, evocando atmosfere indimenticabili tra arte visiva e sonorità d’autore.

Per l’accesso alle sale del Museo nella giornata di domenica resta valido il normale biglietto d’ingresso.