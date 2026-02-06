Olimpiadi Milano Cortina, Princi: ‘Orgoglio per le mascotte nate in Calabria’

“Le Olimpiadi Milano Cortina parlano calabrese: è motivo di grande orgoglio che le mascotte dei Giochi olimpici invernali siano nate dall’idea dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Taverna, che hanno vinto un concorso nazionale di alto profilo, distinguendosi per originalità, creatività, studio e talento tra numerose proposte provenienti da scuole di tutta Italia”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Nel suo precedente ruolo di vicepresidente della Regione Calabria, l’On. Princi aveva sostenuto attivamente il progetto, incoraggiando la partecipazione degli studenti calabresi e sottolineando il contributo creativo della regione a questo importante evento sportivo internazionale.

Tina e Milo: gli ermellini nati in Calabria

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono due ermellini, Tina e Milo: la prima rappresenta i Giochi Olimpici Invernali, il secondo quelli Paralimpici. I personaggi sono stati selezionati attraverso un concorso nazionale che ha coinvolto numerose scuole italiane e oltre 1.600 proposte progettuali. Tra tutte, ha prevalso l’idea elaborata dagli studenti dell’Istituto comprensivo di Taverna (Catanzaro), sostenuta anche dal voto popolare promosso nel 2023.

“I miei complimenti all’Istituto Comprensivo di Taverna, agli ideatori Aurora Munizza, Sara Godino, Francesco Angotti, Tommaso Pascuzzi e Federico Barra, alla professoressa Gabriella Rotondaro, al Dirigente scolastico di allora Susanna Mustari e all’attuale Dirigente Maria Sganga” prosegue l’On. Princi.

Un ponte culturale tra Nord e Sud

La qualità della scuola e la creatività dei giovani calabresi trovano oggi una vetrina straordinaria. Secondo l’europarlamentare, Tina e Milo non sono solo due mascotte, ma un messaggio di sostenibilità, inclusione e partecipazione che entra ufficialmente nella storia delle Olimpiadi.

Le mascotte rappresentano un vero ponte culturale tra i territori, tra Nord e Sud del Paese. Un contributo creativo che dimostra come la Calabria migliore sia quella che crea, unisce, educa e costruisce opportunità attraverso sport, cultura e comunità.

“Dall’Europa continuerò a fare la mia parte perché le idee che nascono nelle scuole calabresi e italiane trovino spazio, risorse e riconoscimento, promuovendo lo sport come linguaggio universale di inclusione e responsabilità” afferma l’europarlamentare.