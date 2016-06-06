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Massara Questione sociale e del lavoro, dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali

Il Centro Internazionale Scrittori promuove un incontro sul lavoro e sulle encicliche sociali, con la relazione di Francesco Massara

06 Giugno 2016 - 08:09 | di Vincenzo Comi

Dottrina della Chiesa ed encicliche sociali: conferenza di Francesco Massara a Reggio Calabria

Lunedì 6 Giugno 2016, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la conferenza “Questione sociale e del lavoro, dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”. Interverranno: Don Antonio Santoro, parroco della chiesa di S. Giorgio al Corso, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Relazionerà il dott. Francesco Massara, già presidente delle Acli Provinciali e Regionali. La Chiesa sostiene che gli insegnamenti di Gesù richiamano i propri membri ad agire in modo particolare rispetto al resto dell’umanità.

Gli insegnamenti della Chiesa, elaborati da pensatori cattolici attraverso pronunciamenti dei vescovi e encicliche papali, affermano che ogni creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, ha diritto alla vita religiosa, al lavoro, alla famiglia, all’uso dei beni materiali, al giusto salario, alla proprietà, all’istruzione e alla partecipazione alla vita dello Stato.

Locandina della conferenza Questione sociale e del lavoro del Centro Internazionale Scrittori

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