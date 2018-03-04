Maurizi: ‘Osserviamo con pazienza ed umiltà gli eventi’

Come ogni post gara, mister Maurizi lascia il proprio pensiero sul profilo facebook. Soddisfazione per il risultato e la prestazione della sua squadra: Partita dura tra due squadre che vogliono essere protagoniste di questo finale di stagione. Abbiamo tenuto bene il campo e risposto molto bene tatticamente agli avversari, che si sono presentati con buone idee. Bene anche la risposta al cambio di modulo del secondo tempo, con loro passati al 3-4-3. Osserviamo con pazienza ed umiltà gli eventi e aspettiamo tutti insieme la partita di domenica contro il Monopoli: buona domenica a tutti e #forzareggina