City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Maurizi: ‘Osserviamo con pazienza ed umiltà gli eventi’

Il mister amaranto affida a Facebook il commento a fine gara: soddisfazione per il risultato, la risposta al cambio di modulo e lo sguardo al Monopoli

04 Marzo 2018 - 11:10 | di Michele Favano

Agenore Maurizi, ex allenatore della Reggina e ora tecnico del Teramo

Come ogni post gara, mister Maurizi lascia il proprio pensiero sul profilo facebook. Soddisfazione per il risultato e la prestazione della sua squadra: Partita dura tra due squadre che vogliono essere protagoniste di questo finale di stagione. Abbiamo tenuto bene il campo e risposto molto bene tatticamente agli avversari, che si sono presentati con buone idee. Bene anche la risposta al cambio di modulo del secondo tempo, con loro passati al 3-4-3. Osserviamo con pazienza ed umiltà gli eventi e aspettiamo tutti insieme la partita di domenica contro il Monopoli: buona domenica a tutti e #forzareggina

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggina Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?