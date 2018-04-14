Maurizi prepara la sfida di Bisceglie: assenti Bianchimano e Mezavilla, dubbi in attacco tra Sciamanna, Sparacello, Tulissi e Samb

A Bisceglie per fare punti. Unica strada per arrivare alla salvezza è quella sicuramente di rimanere imbattuti in queste ultime quattro giornate e soprattutto in casa riuscire a fare bottino pieno. Ma intanto Bisceglie, con qualche dubbio sulla formazione dettato dalle assenze di Bianchimano, infortunato, e Mezavilla che deve scontare un turno di squalifica.

Per quello che riguarda la linea mediana nessun dubbio sul rientro nell’undici titolare di Roberto Marino, difesa super confermata con Pasqualoni al rientro ed al fianco di Ferrani e Laezza.

I dubbi sono nel reparto offensivo, dove le soluzioni non mancano. Sciamanna occuperà uno dei due posti, l’altro molto probabilmente sarà per Sparacello, molto più vicino rispetto ad altri, per esempio a Samb, alle caratteristiche di Bianchimano, almeno sul piano strutturale. Per Tulissi probabile inizio in panchina.

REGGINA – Cucchietti, Laezza, Ferrani, Pasqualoni; Hadziosmanovic, Marino, La Camera, Giuffrida, Armeno, Sciamanna 80% (Tulissi 20%), Sparacello 70% (Samb 30%). all. Maurizi

I CONVOCATI:

Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la trentacinquesima giornata del campionato di serie C girone C tra il Bisceglie e la Reggina prevista per domani 15 aprile alle ore 14.30 presso lo stadio “Ventura”

Amato, Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sciamanna, Sparacello, Tulissi, Turrin