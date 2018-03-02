L’impegno elettorale del prossimo 4 marzo, ha fatto sì che venissero anticipati tutte le gare programmate per domenica al sabato. Tra queste anche quella che si giocherà ad Andria tra la formazione locale e la Reggina, match delicatissimo in chiave salvezza con gli amaranto che rispetto agli avversari avranno la possibilità di un risultato in più: “Settimana di buoni allenamenti, come sempre, esordisce il tecnico Maurizi, abbiamo avuto la fortuna, ringraziando ovviamente la società, di aggiungere all’organico Giovanni La Camera che ha dato anche più fantasia al gruppo. Tra influenze e qualche acciacco siamo arrivati ad oggi, ma saranno tutti a disposizione.

La sfida con l’Andria

Siamo diversi dall’Andria, sul piano del gioco e della disposizione. Domani sarà una gara differente rispetto all’andata, saremo speculari, anche loro hanno cambiato, non molto come noi, squadra solida. Siamo consapevoli dell’importanza del match e ci metteremo la giusta attenzione.

Ci sono calciatori che arrivano per ultimi, ma si conoscono bene come Giovanni La Camera, l’unico problema può essere il ritmo gara. Faremo una valutazione più approfondita e decideremo se mandarlo in campo o meno. È un giocatore di qualità e quindi possibile che si migliori la fase di possesso palla, dinamico quindi un buon calciatore.

Non mi è dispiaciuta la partita di Castiglia in cabina di regia, ma è lo stesso giocatore che chiede di giocare da interno di centrocampo. L’atteggiamento contro il Trapani è uguale a quello delle altre gare, sempre propositivo, dipende da chi si affronta tra quelle che giocano e quelle che si chiudono.

Scelte e concorrenza nel gruppo

In questo momento le scelte vanno fatte per arrivare a fare più risultati possibile, la concorrenza dovrà essere da stimolo, conta la personalità ed in questo gruppo ci sono diversi calciatori con queste caratteristiche e quindi anche le scelte vanno in questa direzione.

Condemi fa parte del gruppo, è un grandissimo calciatore. È un totalmente recuperato, gli manca solo il ritmo gara e lo deve ritrovare poco per volta”.