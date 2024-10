Maurizio Casagrande pronto a far sorridere il Cilea con “Mostri a parte”

Le urla di un uomo che viene trascinato via aprono lo spettacolo. “Ma come fate a guardare questa robaccia… aprite gli occhi… ma non lo vedete che sono tutti mostri!”

In scena a strappare tante risate il prossimo 18 Gennaio il pubblico del teatro “Francesco Cilea”, ci penserà l’istrionico Maurizio Casagrande con “Mostri a parte”, commedia inserita nel cartellone teatrale dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli.

Nei panni di Franco, dimenticata rockstar degli anni ’80, sposato con la più giovane Ursula, conduttrice televisiva di grande successo, fervente ammiratrice negli anni d’oro della sua carriera, ma che oggi è la vera “star” di casa, il napoletano Casagrande che costruisce una pièce dall’impianto narrativo e scenico sicuramente atipico. Nella triplice veste di attore, regista ed interprete, l’attore partenopeo catapulta il pubblico in una parodia che critica e condanna i meccanismi e le logiche dello show business televisivo.

“Franco è un uomo che non si è saputo mettere al passo con il gusto della gente che cambiava e, pur avendo l’occasione di diventare molto popolare per la canzone che aveva scritto, non ha saputo evolversi – afferma l’attore Casagrande – E’ sposato con una donna più giovane di lui, una sua ex fan, diventata oggi la vera diva di casa. Ursula offre a Franco l’occasione per riproporre una canzone in televisione ma questo episodio è un tonfo clamoroso che fa registrare il picco più basso della pubblicità. Da questo momento in poi, esplode tra i due una forte crisi e un delirio di questo personaggio che si trova a combattere con i suoi mostri”.

Si alterneranno così, tra sorrisi e battute incalzanti, una divertentissima carrellata di situazioni e paradossi esilaranti all’interno di una trama che, all’apparenza, potrebbe sembrare una “normale” vita di coppia.