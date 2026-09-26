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Il pizzaiolo reggino Maurizio Polimeni conquista il titolo di campione europeo al World Pizza Academy

52 concorrenti da tutta Italiae non solo. Titolo assoluto per il maestro reggino che porta a casa la Coppa dei Campioni

26 Settembre 2026 - 11:36 | di Redazione

maurizio polimeni vincitore campionato europeo world pizza academy

La pizza reggina conquista l’Europa. È Maurizio Polimeni il vincitore del 3° Campionato Europeo World Pizza Academy, competizione che nei giorni scorsi ha riunito a Melito Porto Salvo 52 pizzaioli provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero.

Un successo che premia talento, tecnica e anni di lavoro del pizzaiolo reggino, capace di imporsi nelle diverse categorie della manifestazione fino a conquistare il riconoscimento più prestigioso: la Coppa dei Campioni, assegnata al miglior concorrente della competizione.

Quattro vittorie e la Coppa dei Campioni

maurizio polimeni campione pizza

Il percorso di Maurizio Polimeni al Campionato Europeo è stato caratterizzato da una serie di risultati di assoluto rilievo. Il pizzaiolo reggino ha infatti ottenuto:

  • 1° classificato nella categoria Pizza Classica
  • 1° classificato nella categoria Pizza in Pala
  • 1° classificato nella categoria Pizza Senza Glutine
  • 2 Trofei Demetra

Un palmares che gli ha permesso di raggiungere il punteggio complessivo più alto e di salire sul gradino più alto del podio europeo.

Oggi è un giorno che non dimenticherò mai – ha raccontato Polimeni dopo la vittoria –. Ci sono traguardi che sogni, altri per cui lavori ogni giorno e poi ci sono quelli che, quando finalmente arrivano, ti fanno fermare un attimo per renderti conto di quanto cammino hai fatto”.

Sono campione europeo e mi aggiudico la Coppa dei Campioni – ha aggiunto –. Un risultato costruito attraverso il lavoro, la passione, i sacrifici e la voglia di mettermi continuamente alla prova”.

Il riconoscimento del Movimento Pizzaioli Italiani

Grande soddisfazione anche da parte del Movimento Pizzaioli Italiani, che ha celebrato i protagonisti della competizione sottolineando il valore dei risultati raggiunti.

Oltre a Maurizio Polimeni, sono stati premiati anche Ortensia Scaglione, Valerio Altomari, Valentino Pancaro e Da Rosalbino Salvatore, tutti membri del Movimento che si sono distinti nel corso del Campionato Europeo.

“Il vostro talento e la vostra passione portano in alto il nome della vera pizza italiana in Europa”, è il messaggio rivolto ai vincitori dall’organizzazione.

Una vittoria dedicata alla famiglia

Dietro il titolo europeo, Polimeni ha voluto ricordare le persone che hanno accompagnato il suo percorso professionale e umano.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Santo Bruzio, presidente dell’associazione, e all’organizzazione della World Pizza Academy, per aver creato un appuntamento di confronto e crescita per i professionisti del settore.

Parole di gratitudine anche per Francesco Matellicani, presidente del Movimento Pizzaioli Italiani, per la vicinanza e i consigli ricevuti negli anni.

“Questa vittoria la dedico a mia madre e a mio padre, che mi guardano dal cielo – ha scritto Polimeni –. Sono certo che oggi sarebbero stati orgogliosi di me. Questa medaglia, questa coppa, questo momento è anche vostro”.

Una dedica speciale anche alla moglie, al figlio, alla famiglia, ai collaboratori e ai clienti che hanno condiviso sacrifici e soddisfazioni.

La pizza reggina sul palcoscenico europeo

Il titolo conquistato a Melito Porto Salvo rappresenta un nuovo riconoscimento per il movimento della pizza calabrese, sempre più protagonista nelle competizioni nazionali e internazionali.

Per Maurizio Polimeni la Coppa dei Campioni non è soltanto un premio, ma il risultato di un percorso fatto di passione quotidiana:

“Dietro una coppa non ci sono solo punti e classifiche, ma anni di lavoro, mani infarinate, errori, sacrifici, cadute e ripartenze”.

Una storia di impegno e dedizione che oggi porta il nome di un pizzaiolo reggino sul tetto d’Europa.

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