Pentimele, una camminata per riscoprire la collina: ‘Un parco urbano per il benessere dei cittadini’

l’iniziativa promossa da CAI Aspromonte, Legambiente, Lions Club, Manifatture Culturali e Incontriamoci Sempre tra natura, riforestazione e confronto sul futuro degli spazi verdi

Una mattinata per riscoprire la collina di Pentimele, camminare insieme, conoscere il territorio e riflettere sul valore che un grande spazio verde può avere per il benessere della comunità.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa “La collina di Pentimele – Esempio di parco urbano per il benessere dei cittadini”, in programma domenica 4 ottobre alle ore 9.30 presso il Fortino di Pentimele Sud, promossa dal Club Alpino Italiano – Sezione Aspromonte di Reggio Calabria, insieme a Legambiente Reggio Calabria, Lions Club Reggio Calabria, Gruppo di lavoro Progettualità e Ambiente di Manifatture Culturali e Incontriamoci Sempre.

La giornata nasce dalla volontà di riportare l’attenzione della cittadinanza sulla collina di Pentimele e sulle grandi potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che essa può offrire alla città.

La collina, affacciata sullo Stretto e immediatamente a ridosso della città, rappresenta infatti uno spazio di particolare valore che potrebbe assumere un ruolo sempre più importante nella vita dei reggini, diventando un luogo dedicato alla fruizione del verde, alla pratica dell’attività all’aria aperta, alla socialità e alla conoscenza dell’ambiente.

Un percorso da accompagnare e valorizzare

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riforestazione e valorizzazione ambientale avviato dal Comune di Reggio Calabria nell’area di Pentimele.

Le associazioni promotrici intendono contribuire, attraverso questa giornata, a mantenere alta l’attenzione della comunità sul progetto e sul futuro della collina, favorendo una partecipazione consapevole dei cittadini e auspicando che gli interventi previsti possano procedere in tempi rapidi e con continuità.

L’obiettivo condiviso è quello di vedere progressivamente realizzato un grande spazio verde urbano, capace di restituire alla città un’importante area naturale e di generare benefici duraturi sotto il profilo ambientale e della qualità della vita.

Una messa a dimora dal valore simbolico

Nel corso della mattinata verranno donate delle alberature autoctone, di cui una verrà messa a dimora simbolicamente nella giornata.

Il gesto vuole rappresentare concretamente il valore della partecipazione e, allo stesso tempo, richiamare l’attenzione sull’importanza del patrimonio arboreo per le città contemporanee.

Piantare un albero significa investire nel futuro, nella biodiversità, nella qualità dell’ambiente e nelle generazioni che verranno. La piantumazione avrà quindi soprattutto un valore simbolico e di sensibilizzazione, inserendosi nel percorso più ampio di riforestazione dell’area.

Camminare per conoscere e prendersi cura

La mattinata sarà caratterizzata da una camminata insieme al Club Alpino Italiano, pensata come occasione per vivere direttamente la collina e riscoprirne le caratteristiche.

Conoscere un territorio significa infatti anche sviluppare maggiore consapevolezza del suo valore e della necessità di conservarlo e valorizzarlo.

L’iniziativa vuole pertanto coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio in una riflessione comune sul futuro di Reggio, nella convinzione che la valorizzazione del verde urbano sia un investimento sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita della comunità.

Un pomeriggio di approfondimento: Generazione Urbana e Vivibilità

A completamento delle attività all’aperto, l’evento continuerà nel pomeriggio presso la Stazione di Santa Caterina, sede dell’associazione Incontriamoci Sempre.

Questo momento rappresenterà uno snodo centrale della giornata, dedicato a un’importante conferenza sul tema “GENERAZIONE URBANA E VIVIBILITA’ QUOTIDIANA per il benessere dei cittadini”.

Ad arricchire il dibattito interverranno relatori esperti quali Giandomenico Posillipo (Dott. Forestale), Francesco Suraci (Ingegnere) e Alberto Ziparo (prof. ing.).

L’incontro offrirà un’occasione preziosa per approfondire le tematiche della riqualificazione degli spazi e della qualità della vita in ambito urbano.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre, alle ore 9.30, presso il Fortino di Pentimele Sud.

Si invitano alla partecipazione tutte le associazioni e tutta la cittadinanza. Una camminata, un albero, un’idea di città: insieme per una Reggio più verde, più vissuta e più vicina ai cittadini.

Che sia d’esempio per la ridisegnazione, pianificazione e progettazione di nuovi spazi, coinvolgendo tutti i portatori d’interessi, e per una vera riqualificazione senza più cementificazione selvaggia.