Ponte, Stretto di Messina: ‘Progetto pronto per il CIPESS. Mele COO di Anas’

Dal prossimo 1° ottobre il direttore tecnico della Stretto di Messina, Valerio Mele, assumerà l’incarico di Chief operating officer alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato di Anas, ruolo di massimo vertice tecnico dell’Azienda.

L’ingegnere Mele, negli ultimi tre anni, ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, seguendo una fase particolarmente rilevante dell’iter tecnico dell’opera.

L’avvio della nuova fase del progetto

Il nuovo incarico in Anas coincide con l’avvio, nei prossimi giorni, dell’istruttoria presso il CIPESS, passaggio che aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

La Stretto di Messina comunica che il trasferimento di Mele ad Anas era stato deciso e condiviso da tempo e che la società ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per proseguire le attività legate alla realizzazione del Ponte.

Il progetto ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLP).