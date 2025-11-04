X Factor 2025, la ‘japoletana’ con radici reggine emoziona l’Italia: ecco come sostenerla

Si chiama Mayu Lucisano, ha conquistato i giudici di X Factor e adesso ha bisogno anche del sostegno di Reggio. Come sostenerla

C’è una nuova voce che sta facendo vibrare i palchi di X-Factor 2025 — e ha radici molto vicine a noi. Mayu Lucisano, la giovane «japoletana» che ha conquistato giudici e pubblico con esibizioni delicate e potenti, porta nel sangue un mix di culture: mamma giapponese e papà napoletano, un passato tra Giappone, Roma e la Svizzera, e un talento che le ha già valso l’“X-Pass” dei giudici.

Le radici reggine di Mayu Lucisano

Ma la notizia che scalda davvero il cuore della città è un’altra: il nonno di Mayu, Antonio Lucisano, è originario di Reggio Calabria e, ci dicono i familiari, gran parte della sua famiglia vive ancora qui. È un filo che unisce la periferia dello Stretto ai riflettori nazionali: una reggina — per tradizione e affetto — chiamata a rappresentare con voce e sensibilità un pezzo della nostra terra.

Talento, emozione e identità

Dalle prime audizioni Mayu si è fatta notare per la scelta dei brani e per l’intensità interpretativa: da Cheyenne di Francesca Michielin a cover internazionali che hanno commosso la giuria, fino alle serate di Bootcamp in cui la sua delicatezza è esplosa in standing ovation. Il suo percorso dentro il talent è stato finora una continua conferma: eleganza, presenza scenica, e un timbro che resta in mente.

Quando Mayu canta, c’è dentro un po’ di Giappone, un po’ di Napoli, e — ne siamo certi — anche un po’ di Reggio Calabria. Forse è per questo che la sua voce arriva dritta al cuore: perché nasce da un intreccio di mondi, ma trova forza nei legami più autentici, quelli di famiglia, di terra e di memoria.

Reggio tifa per Mayu: come sostenerla ai Live

Giovedì sera, davanti agli occhi di milioni di spettatori, quella ragazza dal sorriso dolce e dallo sguardo determinato porterà anche un pezzo di noi. E allora, Reggio, facciamoci sentire: accendiamo i telefoni, condividiamo la sua storia, votiamola con orgoglio.

Perché ogni volta che Mayu sale su quel palco, un frammento dello Stretto brilla con lei.

Giovedì i Live: come possiamo sostenerla — gratis

I Live show di X-Factor vanno in onda il giovedì sera e il pubblico è chiamato a decidere chi resti in gara: il voto è gratuito e semplicissimo. Si può votare tramite il sito ufficiale, dall’app di X-Factor, dal decoder Sky Q o da Sky Glass — basta registrarsi con Sky ID o con i principali account social (Apple, Google o Facebook).

Per chi vuole dare una mano concreta alla nostra concittadina, basterà votare Mayu durante la finestra di televoto del giovedì.