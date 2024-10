Mediterranean Life, Falcomatà replica a Falduto: ‘Non si faccia scrupoli a denunciarmi’

Quando si parla di ‘decennio targato Falcomatà’ per raccontare i due lustri appena toccati dall’attuale amministrazione, l’epopea del Mediterranean Life rientra a pieno titolo tra gli argomenti più dibattuti e sofferti.

Il ‘progetto del secolo’, così come viene descritto quello legato all’imprenditore reggino Pino Falduto, ha incontrato e continua ad incontrare ‘resistente’ da parte dell’amministrazione comunale, anche se da Palazzo San Giorgio invece si è parlato a più riprese di ‘carenze documentali’ nel progetto.

Nelle scorse settimane, Falduto attraverso un post sui social aveva punzecchiato il sindaco Falcomatà, spiegando di non voler procedere con la denuncia per “rispetto” nei confronti di Italo Falcomatà (che aveva conosciuto bene e da vicino essendo Falduto un ex assessore della Primavera Reggina) e di Rosetta Neto.

“Di fronte a questo atteggiamento di totale indifferenza, sarebbe legittimo procedere con una denuncia per “omissione di atti d’ufficio” nei confronti del Sindaco, degli Assessori e dei funzionari, e richiedere un risarcimento danni al Comune per le conseguenze che questo comportamento ha causato alla nostra società e, soprattutto, alla città stessa. Tuttavia, il mio senso di responsabilità e il rispetto per la memoria del compianto Professore Italo Falcomatà e della Signora Rosetta, che mi sono sempre stati cari, mi portano a fare una scelta diversa. Ho deciso di non procedere con azioni legali contro il Sindaco e il Comune, in quanto non intendo far gravare sugli stessi cittadini di Reggio Calabria, che non hanno alcuna colpa, i costi di un danno economico che già stanno subendo”, la sintesi di quanto espresso da Falduto lo scorso 10 ottobre. Leggi anche

A distanza di due settimane, nel corso di un’intervista rilasciata ad Antenna Febea, è arrivata la replica del primo cittadino.

“Quando leggo che l’imprenditore Falduto ha evitato di denunciarmi per rispetto ai miei genitori, lo invito a sporgere denuncia se ritiene che ci siano le condizioni per denunciare il sindaco e l’amministrazione comunale e non farsi nessuna remore.

Incontro tra le parti? Se queste sono le condizioni….Lui è stato convocato in Commissione, l’assessore Paolo Malara ha risposto ampiamente su quelle che sono le situazioni relative al progetto. Non replico e non mi dilungo rispetto a questo, ripeto che lo invito a denunciarmi senza remore se ritiene che il sindaco e l’amministrazione con il loro agire abbiano pregiudicato un suo diritto”, le parole di Falcomatà.

La risposta del primo cittadino, che segue peraltro una seduta di commissione Controllo e Garanzia che ha visto alcuni momenti di tensione (in particolare tra Falduto e il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace e l’assessore Paolo Malara), non può che complicare una situazione già di per sè non semplice o serena.

Si attende da tempo l’ormai celeberrimo Accordo di programma che consentirebbe di superare lo stallo di questi mesi e di capire molto sulla effettiva possibilità di realizzazione dell’opera. Difficile non credere alla possibilità che non esista, nemmeno in minima parte, l’ipotesi che questioni politiche e di acredine personali stiano allontanando il Mediterranean Life dall’essere concretamente realizzato.

L’amministrazione comunale però continua a garantire che non c’è alcuna preclusione al progetto dell’imprenditore Pino Falduto, ma che al contempo devono essere rispettati tutti i passaggi previsti e prodotta la documentazione necessaria, che Falduto però assicura essere in regola.

Secondo quanto raccolto, è previsto nei prossimi giorni un incontro tra l’imprenditore reggino e l’assessore Paolo Malara, utile per capire quali saranno i prossimi passaggi e se l’accordo di programma vedrà presto la luce o meno.

La speranza, per le immense potenzialità che Mediterranean Life riveste in modo oggettivo e indiscutibile, è che si tratti di un incontro distensivo e proficuo, che consenta di proseguire in modo chiaro e concreto nel percorso di realizzazione.