Mediterrean Life, Delfino: ‘Nessuno studio di fattibilità, progetto inidoneo’

“In merito al dibattito che si è riaperto riguardante l’idea progettuale denominata ‘Mediterranean Life‘, non credo che la già assessora comunale Irene Calabrò abbia bisogno di avvocati difensori, ma credo che i documenti che ho recuperato e che allego possano servire a chiarire alcuni aspetti di un faldone consegnato al Comune e che è stato valutato attentamente da chi di competenza in quel momento ed in quel settore”.