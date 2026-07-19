Mediterrean Life, Delfino: ‘Nessuno studio di fattibilità, progetto inidoneo’
Il consigliere comunale Demetrio Delfino interviene sul progetto Mediterranean Life, sull’iter burocratico e sull’Accordo di programma
19 Luglio 2026 - 15:01 | Comunicato Stampa
“In merito al dibattito che si è riaperto riguardante l’idea progettuale denominata ‘Mediterranean Life‘, non credo che la già assessora comunale Irene Calabrò abbia bisogno di avvocati difensori, ma credo che i documenti che ho recuperato e che allego possano servire a chiarire alcuni aspetti di un faldone consegnato al Comune e che è stato valutato attentamente da chi di competenza in quel momento ed in quel settore”.
Questa le parole di Demetrio Delfino, consigliere comunale si AVS – Alleanza Verdi Sinistra, sul progetto Mediterranean Life.
“È compito della politica accogliere gli investimenti, gli investitori e creare le condizioni per far prosperare il territorio. Il modo migliore per farlo è pretendere che si lavori con efficienza e trasparenza, ricordando al privato che l’unica approvazione sicura è quella che segua la legge al 100%, nel rispetto dei regolamenti comunali e sovracomunali vigenti”.
“Quindi allego prova dell’inesistenza, agli atti, di un elaborato progettuale che possa dirsi tecnicamente tale e che abbia i ‘contenuti minimi per dirsi studio di fattibilità‘. Pertanto, inidoneo al rilascio dei pareri prescritti”.
“Siamo fermi, quindi, a questa risposta ufficiale – conclude Delfino – ma se la situazione evolve sarà nostro dovere seguire con attenzione il procedimento avviato per la sottoscrizione di un Accordo di programma deliberato dal precedente Consiglio comunale quale strumento utile a superare le criticità esistenti che hanno impedito l’avanzamento dell’iter burocratico”.
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