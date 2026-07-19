City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Mediterrean Life, Delfino: ‘Nessuno studio di fattibilità, progetto inidoneo’

Il consigliere comunale Demetrio Delfino interviene sul progetto Mediterranean Life, sull’iter burocratico e sull’Accordo di programma

19 Luglio 2026 - 15:01 | Comunicato Stampa

Demetrio Delfino ()

“In merito al dibattito che si è riaperto riguardante l’idea progettuale denominata ‘Mediterranean Life‘, non credo che la già assessora comunale Irene Calabrò abbia bisogno di avvocati difensori, ma credo che i documenti che ho recuperato e che allego possano servire a chiarire alcuni aspetti di un faldone consegnato al Comune e che è stato valutato attentamente da chi di competenza in quel momento ed in quel settore”.

Questa le parole di Demetrio Delfino, consigliere comunale si AVS – Alleanza Verdi Sinistra, sul progetto Mediterranean Life.

Mediterranean life documenti coune rc

“È compito della politica accogliere gli investimenti, gli investitori e creare le condizioni per far prosperare il territorio. Il modo migliore per farlo è pretendere che si lavori con efficienza e trasparenza, ricordando al privato che l’unica approvazione sicura è quella che segua la legge al 100%, nel rispetto dei regolamenti comunali e sovracomunali vigenti”.

Mediterranean life documenti coune rc

“Quindi allego prova dell’inesistenza, agli atti, di un elaborato progettuale che possa dirsi tecnicamente tale e che abbia i ‘contenuti minimi per dirsi studio di fattibilità‘. Pertanto, inidoneo al rilascio dei pareri prescritti”.

Leggi anche

“Siamo fermi, quindi, a questa risposta ufficiale – conclude Delfino – ma se la situazione evolve sarà nostro dovere seguire con attenzione il procedimento avviato per la sottoscrizione di un Accordo di programma deliberato dal precedente Consiglio comunale quale strumento utile a superare le criticità esistenti che hanno impedito l’avanzamento dell’iter burocratico”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaDemetrio DelfinoReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?