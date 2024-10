“Che il Mediterraneo sia!”, V Summer School organizzata da FutureDem a Reggio Calabria

Da venerdì 28 a lunedì 31 luglio si terrà a Reggio Calabria ‘Che il Mediterraneo sia’, quinta summer school organizzata da FutureDem, associazione di cultura politica di ispirazione progressista, che si riconosce nei valori di eguaglianza, libertà e giustizia sociale, in una azione riformista e in una piattaforma europeista.

Nel corso dei quattro giorni saranno discusse e approfondite le tematiche legate all’immigrazione e allo sviluppo del mezzogiorno, attraverso spazi di confronto e lezioni frontali di autorevoli relatori. Proveremo a parlarne in prospettiva europea, ponendo entrambe le questioni come sfide per il futuro del continente e toccando, inoltre, la tematica della sicurezza, sempre più al centro del dibattito politico.

Venerdì 28 luglio alle ore 17.00 apriranno i lavori il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, il Direttore di “Democratica”, Andrea Romano, il Segretario del PD Calabria, Ernesto Magorno, il Presidente di FutureDem, Davide Ragone e il Coordinatore di FutureDem Calabria, Marco Schirripa. La giornata proseguirà con un focus sul fenomeno migratorio, durante il quale interverranno il Prof. Francesco Clementi e il Sen. Roberto Cociancich, Responsabile Cooperazione Internazionale del PD.

Sabato 29 alle ore 10.30 parleremo di sviluppo del Mezzogiorno con il Sindaco di Catania, Enzo Bianco, l’Assessore regionale al sistema della logistica, Francesco Russo, il Prof. Vittorio Daniele, il Sindaco di Bisignano, Francesco Lo Giudice, il Presidente della Conferenza interregionale per le politiche dello stretto, Domenico Battaglia e il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile. La giornata proseguirà con un panel su sicurezza e migrazioni in cui interverranno l’On. Gennaro Migliore, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Luciano Pollichieni, giornalista di Limes, e Caterina Conti, Responsabile nazionale GD con delega all’integrazione.

Domenica 30 luglio alle 10.30 discuteremo di sviluppo economico del mezzogiorno come sfida europea con il Viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, l’On. Stefania Covello, Responsabile per il Mezzogiorno del PD, l’eurodeputato Andrea Cozzolino, il Segretario del PD Sicilia, Fausto Raciti e Domenico Tulino, rappresentante degli studenti nel CdA di Unical. Più tardi, il Segretario del PD USA, Sergio Gaudio affronterà il tema delle relazioni transatlantiche nell’era della Presidenza di Donald Trump.

Infine, lunedì 31 chiuderemo i lavori con un approfondimento sulla storia del Mezzogiorno con il presidente di ANCI Calabria, Gianluca Callipo, il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nico D’Ascola e il Presidente dell’associazione Attendiamoci Onlus, Valerio Chiovaro.

La scuola si svolgerà presso l’èHotel di Reggio Calabria, in via Giunchi n.6.