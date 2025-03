Il MEF boccia i fondi per la prevenzione del tumore al seno. Bonforte, Nucera e Briante: ‘La battaglia del Pd continuerà’

Il 19 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha espresso parere negativo riguardo a un emendamento presentato al disegno di legge sulle liste d’attesa sanitarie, che prevedeva lo stanziamento di 6 milioni di euro annui per tre anni destinati alla prevenzione del tumore al seno.

L’emendamento mirava a estendere lo screening mammografico gratuito alle donne nelle fasce d’età 45-50 e 70-74 anni, attualmente escluse dai programmi standard del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo le esponenti del Partito Democratico, tale misura avrebbe rappresentato un passo fondamentale nella diagnosi precoce del tumore al seno, migliorando le prospettive di trattamento e sopravvivenza per molte donne.

“Tale estensione avrebbe permesso una diagnosi precoce in gruppi a rischio, migliorando le prospettive di trattamento e sopravvivenza. Siamo convinte che la salute dei cittadini debba essere una priorità e per questo, l’approvazione dell’emendamento avrebbe consentito di allargare la prevenzione per il tumore al seno, permettendo a tante donne di poter accedere ai servizi sanitari in modo gratuito”.