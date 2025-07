Eleonora Meleti arriva in visita a Reggio e Bova: ‘Una regione storica’

Eleonora Meleti a Reggio Calabria, detto fatto. ‘È un gioiello, non vedo l’ora di visitare Reggio’, le parole qualche mese fa dell’eurodeputata greca Eleonora Meletti, promessa mantenuta.

Attraverso un video postato sui social dall’eurodeputata Giusi Princi, Meleti ha confermato la sua presenza a Reggio Calabria nel corso di questo fine settimana. Altri dettagli per il momento non sono stati resi noti, se non che Meleti oltre a Reggio visiterà anche l’Area Grecanica e Bova in particolare.

“Questa settimana sarò con mio marito e mia figlia nella tua amata Calabria. Una regione storica, dove la componente greca è ancora molto forte”, le parole di una sorridente Meleti. Identità, amicizia e futuro è il titolo del video postato sui social dall’eurodeputata reggina.

Nel corso dell’intervista rilasciata a CityNow lo scorso febbraio, l’eurodeputata greca aveva rivolto un appello ai suoi connazionali e agli italiani, invitandoli a coltivare i legami storici e culturali che uniscono i due Paesi, riconoscendo nella Calabria un punto di incontro ideale: