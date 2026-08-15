Melicucco, i festeggiamenti in onore di San Rocco nel ricordo di Anthony Ieranò

Il Comitato di San Rocco esprime vicinanza alla famiglia Ieranò e conferma i festeggiamenti a Melicucco nel segno della memoria e della preghiera

La comunità di Melicucco sta vivendo in queste ore un momento di profondo dolore per la tragica scomparsa di Anthony Ieranò una perdita che ha colpito l’intera cittadinanza.

La vicinanza del Comitato alla famiglia Ieranò

Il Comitato per i festeggiamenti in onore di San Rocco esprime alla famiglia Ieranò la propria più sincera e sentita vicinanza, stringendosi con affetto e rispetto attorno ai familiari. Anche la Chiesa di Melicucco, attraverso il suo parroco, si è unita al dolore della comunità e della famiglia, condividendo questo momento di grande sofferenza.

È proprio nella fede, nella preghiera e nella vicinanza reciproca che una comunità cristiana trova la forza per affrontare anche i momenti più difficili.

I festeggiamenti in onore di San Rocco proseguiranno

In questo spirito, il Comitato, d’intesa con la sensibilità e il cammino della comunità ecclesiale, comunica che i festeggiamenti in onore di San Rocco proseguiranno secondo il programma già predisposto. Non è una decisione semplice. Lo facciamo con il dolore nel cuore e nel pieno rispetto del lutto che ha colpito Melicucco.

La festa, tuttavia, non può ridursi ad un insieme di eventi e iniziative: è un momento profondamente legato alla fede, alla devozione a San Rocco e all’identità della nostra comunità. Il Comitato, nel suo

ruolo, si adopera affinché questa tradizione possa essere custodita e vissuta nel suo autentico significato.

Una macchina organizzativa già avviata

A questo si aggiunge una macchina organizzativa già avviata da tempo. Il Comitato vive soprattutto della generosità dei fedeli e dei cittadini e una sospensione improvvisa rischierebbe di compromettere non solo gli impegni già assunti, ma anche la possibilità di continuare questa tradizione negli anni futuri. Proseguire, quindi, non significa dimenticare Anthony. Significa continuare a essere comunità, anche nel dolore.

Un minuto di silenzio in ricordo di Anthony

Vivremo questi giorni con la necessaria sobrietà e con un pensiero rivolto ad Anthony, alla sua famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo per la sua perdita. A partire da stasera con un minuto di silenzio nel cuore del luogo della festa. Vogliamo credere che anche Anthony, profondamente legato alla sua festa, avrebbe desiderato vedere una Melicucco unita, nella fede, nella solidarietà e nelle proprie tradizioni e nel segno di San Rocco.

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Una festa nel segno della preghiera e della memoria

Che questa festa possa allora essere anche un’occasione di preghiera, vicinanza e memoria, affidando Anthony all’abbraccio misericordioso del Signore e stringendoci tutti attorno alla sua famiglia.