A Melito Porto Salvo, sabato 5 maggio, ore 17.00, presso la Sala Convegni dell’ex mercato coperto, avrà luogo un importante convegno della Fidapa BPW melitese presieduta da Patrizia Bognoni. L’evento ha come titolo “Biotestamento, pluralismo etico, scelte di vita”, e riguarda la legge 219 del 22 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, tema di scottante attualità, su cui si stanno tenendo convegni in tutto il territorio nazionale.

I lavori saranno introdotti e coordinati dalla giornalista Zina Crocè, socia Fidapa organizzatrice del convegno.

Relatori, due illustri bioeticisti : la professoressa Marianna Gensabella, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica, e il professore Demetrio Neri, membro della Commissione per l’etica della ricerca e la bioetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La partecipazione al convegno prevede la concessione di crediti formativi per gli avvocati, secondo delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Con questa iniziativa, la Fidapa melitese si inserisce nel solco di quei percorsi indispensabili per dare adeguate informazioni ai cittadini e per sollecitare opportune analisi tra gli addetti ai lavori, in attesa di quanto è competenza degli Enti pubblici per dare concreta attuazione alla legge.