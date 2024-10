Jeremy Menez spiega perchè ha scelto la Reggina

“Ho sempre amato l’Italia, mi piace la gente italiana. Era il momento giusto per trovare il vero Ménez e il suo vero livello. La stagione al Paris FC mi ha fatto molto bene, ho trovato il desiderio di sudare e giocare a calcio. Volevo tornare in Italia per mostrare il mio vero valore. In Italia sto bene e le persone hanno un’immagine diversa di me rispetto alla Francia. Forse ho fatto due, tre piccoli errori che ad alcune persone non piacevano. E in Francia, tutto ciò ti segna a vita. Ignoro tutto ciò e vado avanti. Ecco perché sono felice di tornare in Italia”.

Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Reggina Jeremy Menez intervenuto a Telefoot riprese da tuttoB.com