Meno1, art & music: i Camillas live

Venerdì 24 febbraio alle ore 22:00 presso il “Meno1, art & music” di via Possidonea n° 27 a Reggio Calabria, la rassegna “Friday I’m in LIVE” ospita I CAMILLAS.

La band pesarese con il suo “Nei Territori Tour 2017” da due anni continua a girare l’Italia in lungo e in largo dopo le apparizioni televisive di Italia’s Got Talent e dopo aver prestato i suoi brani ai programmi Colorado Cafè oltre che allo speciale della Gialappa’s Band agli ultimi Campionati Europei di calcio

La loro proposta ha portato a paragoni eccellenti, quali quelli che li vogliono come una versione 2.0 di Cochi e Renato perché I CAMILLAS incarnano una magica astrazione che risuona da qualche tempo dalle Marche, tra echi di shoe-gazing, punk rock demente, elettronica 8-bit, filastrocche della nonna, cori degli Alpini e canzoncine per strumenti giocattolo: Ruben e Zagor indossano le loro barbe, saltano sui palchi in grembiulino e dalla loro cesta estraggono canzoni che, una dopo l’altra, disarmano per la loro dolce innocenza dispettosa, come un bambino di quattro anni nascosto sotto il tavolo che ti slaccia le stringhe delle scarpe convinto di non essere visto; trascinano in un mondo finto-deficente a metà tra il teatro dell’assurdo e metà cabaret degli anni andati. Per le due date calabresi saranno in trio: la formazione presenta il set con il batterista Michael Camillas.