Mercatini di Natale. Un viaggio all’insegna dell’atmosfera natalizia attraverso le più belle città italiane.

Dal Trentino Alto Adige a Napoli, passando per Bolzano, Verona, Milano e Roma: dove trovare i mercatini natalizi più suggestivi d'Italia e quali tradizioni raccontano

di Maria Carmela Di Marte – Come ogni anno l’atmosfera natalizia si fa sentire grazie alla presenza, in numerose città d’Italia, di svariati mercatini natalizi, adibiti nelle piazze delle città, dove ci si può sbizzarrire con l’acquisto di numerosi articoli natalizi e non solo. Questi stand, nella maggioranza dei casi, allestiti in legno, offrono al loro interno oltre che numerosi oggetti natalizi e idee per i tanto problematici regali di natale, anche prodotti tipici gastronomici del periodo.

Questi mercati rappresentano una sorta di iniziazione al Natale e divenuti così popolati, oggi sono meta turistica per tutti gli appassionati del Natale, i quali invadono le strade delle città alla ricerca dell’impossibile e impensabile.

I mercatini del Trentino Alto Adige, Bolzano e Verona

Ad oggi l’Italia consta di 556 mercatini natalizi, ma vi sono alcuni che rappresentano una tradizione secolare in materia di Natale. È il caso del Trentino Alto Adige, uno dei primi posti in cui ha fatto il suo ingresso il mercatino natalizio, che solitamente inizia a metà novembre per concludersi la vigilia di Natale. Questa regione, con le sue montagne che fanno da cornice agli innumerevoli stand ricoperti di neve, il profumo di vino caldo e i diversi riti religiosi, è la meta preferita dei turisti.

Segue Bolzano, che ospita il mercatino più grande del Nord Italia,con stand che offrono prodotti tipici altoatesi delle feste e oggetti artigianali natalizi e non solo.

Verona, ospita il connubio di tradizione veronese e tedesca con stand che propone stand con prodotti tipici di entrambe le culture.

Milano, Roma e Napoli tra fiere e botteghe

Milano attende i festeggiamenti con la fiera degli “ O Bej” “O Bej”, il 7 Dicembre.

Roma con la Befana che il 6 Gennaio scende in piazza a portare doni ai bambini e un intenso profumo di ciambelle e la presenza di saltimbanchi, accende di colori Piazza Navona.

Napoli è nota per la presenza del mercato di S.Gregorio Armeno a Spaccanapoli, famoso per le innumerevoli botteghe di artigiani che si dedicano all’arte presepiale , con i suoi presepi che da anni sono ormai meta ambita di turisti italiani e stranieri e presente tutto l’anno.

Salerno e il presepe più grande del Sud

Quest’anno si aggiunge alla lista del Sud Italia, Salerno, che ha deciso di istituire il presepe più grande del Sud. Dal 27 Novembre al 6 Gennaio le associazioni di volontariato allestiranno un mercatino che proporrà oltre a dolci natalizi, anche manufatti artigianali che spazieranno dalla maglieria ai decori natalizi, dalla ceramica ai bojoux. Il tutto a scopo benefico.

Non rimane altro che scegliere la propria meta preferita e farsi un bel giro.