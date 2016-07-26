Mercoledì 27 la presentazione di ‘U Ricriju R’u me’ cori’ di Rocco Nassi

Mercoledì 27 luglio, alle ore 20:30, presso il castello di S. Niceto di Motta San Giovanni, si svolgerà la presentazione della silloge dialettale “U ricriju r’u me’ cori” di Rocco Nassi (Disoblio Edizioni). Saluti Paolo Laganà (Sindaco di Motta S. Giovanni), modera Carmela Latella (Assessore Motta S. Giovanni), introduce Ada Melidoni, interventi di Antonino Franco e di Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’Autore.

La serata sarà allietata dalla musica di Ninello Verduci.

La silloge “U ricriju r’u me’ cori” indaga con la parola vernacolare bagnarese le ragioni della decadenza della terra natìa ed esprime la speranza della sua rinascita, possibile quest’ultima soltanto se le nuove generazioni riusciranno a vedere il Meridione d’Italia con gli stessi occhi sognanti del poeta e a parlare la lingua dialettale con la consapevolezza della sua importanza. Le note sono a cura di Giuseppe Antonio Martino.

ROCCO NASSI (Bagnara Calabra, 1963) è appassionato divulgatore di poesia vernacolare e da anni partecipa attivamente alla vita associativa bagnarese. Fondatore del gruppo Parra e scrivi comu ti fici to’ mamma, collabora con diversi siti di poesia dialettale.

Dal 2011 cura il blog rocconassi.blogspot.com. Ha pubblicato: Bagnara rari bellizzi (Ass. Capo Marturano, 2007), Pe’ comu parru scrivu: amari penzeri… (2010), ’I ’sta terra parru d’amuri (Caravilla, 2012), No’ esti na źannella (Disoblio Edizioni, 2014). Attualmente, vive e lavora a Bagnara Calabra.