Il mese dei Bronzi, Sudano (MArRC): ‘Pronti a celebrearli, attendiamo risposte dalla Regione’
Il direttore del museo ricorda la legge regionale che, però, non è mai stata finanziata: "Se la Regione ci darà una mano avremo il piacere di festeggiare bene i Bronzi"
18 Aprile 2026 - 11:00 | di Redazione
Un mese intero per mettere i Bronzi di Riace al centro dell’estate calabrese.
È questa la prospettiva richiamata dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, nel corso della presentazione del Piano strategico 2026-2028 del MArRC, illustrato nei giorni scorsi.
Parlando con i cronisti, Sudano ha acceso i riflettori sul “Mese dei Bronzi”, richiamando una norma regionale che istituisce questa finestra di iniziative tra il 16 luglio e il 16 agosto di ogni anno.
“Abbiamo presentato un piano importante alla Regione Calabria” ha spiegato il direttore. Poi il passaggio più politico e concreto allo stesso tempo: “La Regione Calabria nel 2022 votò una legge ‘il mese dei bronzi’, una legge che non è stata mai finanziata e che non ha mai avuto un seguito. Per fortuna la Regione si è fatta risentire e ci ha proposto un mese di eventi, dal 16 luglio al 16 agosto, e noi abbiamo presentato il programma”.
Nelle parole di Sudano c’è un doppio livello. Da una parte, la soddisfazione per un’interlocuzione che si è riaperta. Dall’altra, l’attesa per capire se questa volta si passerà davvero dagli annunci ai fatti.
Il direttore del MArRC, infatti, lega la riuscita del progetto a un sostegno concreto da parte della Regione, chiamata dalla stessa legge a predisporre annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del “Mese dei Bronzi”.
“Se la Regione ci darà una mano avremo il piacere di festeggiare i Bronzi così come votato, ma non si era mai concretizzato. Attendiamo notizie”.
C’è un programma, c’è un’idea, c’è anche una finestra temporale già definita. Adesso, però, servono risposte.
Sudano indica già una via alternativa, più interna, più prudente, ma comunque concreta:
“Altrimenti troveremo nelle pieghe del bilancio qualcosa per fare in terrazza l’estate”.
Tradotto: il museo non vuole restare fermo. L’obiettivo è quello di costruire un cartellone estivo capace di dare centralità ai Bronzi e di animare uno degli spazi più suggestivi di Palazzo Piacentini. Con l’aiuto della Regione sarebbe il primo vero “Mese dei Bronzi” pensato nel solco della legge. Senza, diventerebbe comunque un segnale: il tentativo del MArRC di non lasciare ancora sulla carta una celebrazione che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe ormai essere entrata stabilmente nel calendario culturale calabrese.
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