Il mese dei Bronzi, Sudano (MArRC): ‘Pronti a celebrearli, attendiamo risposte dalla Regione’

Un mese intero per mettere i Bronzi di Riace al centro dell’estate calabrese.

È questa la prospettiva richiamata dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, nel corso della presentazione del Piano strategico 2026-2028 del MArRC, illustrato nei giorni scorsi.

Parlando con i cronisti, Sudano ha acceso i riflettori sul “Mese dei Bronzi”, richiamando una norma regionale che istituisce questa finestra di iniziative tra il 16 luglio e il 16 agosto di ogni anno.

“Abbiamo presentato un piano importante alla Regione Calabria” ha spiegato il direttore. Poi il passaggio più politico e concreto allo stesso tempo: “La Regione Calabria nel 2022 votò una legge ‘il mese dei bronzi’, una legge che non è stata mai finanziata e che non ha mai avuto un seguito. Per fortuna la Regione si è fatta risentire e ci ha proposto un mese di eventi, dal 16 luglio al 16 agosto, e noi abbiamo presentato il programma”.