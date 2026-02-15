Messina, Feola: ‘Reggina una corazzata, ma nel secondo tempo…’
Il tecnico Torrisi, invece, ha parlato di una gara che ai punti meritavano di vincere gli amaranto
15 Febbraio 2026 - 19:25 | Redazione
Mister Torrisi ha parlato di una buona prestazione della Reggina che ai punti avrebbe meritato la vittoria, diversa è la visiione della partita del neo tecnico del Messina Feola che sottolinea, invece, le opportunità avute nella seconda parte di gara per chiudere l’incontro: “Nel primo tempo la Reggina ha fatto qualcosa in più, noi abbiamo trovato la rete del vantaggio. Ma nella ripresa invece abbiamo avuto tre palle gol che per imprecisione e frenesia non abbiamo sfruttato e che avrebbero chiuso la partita. Va ricordato che affrontavamo la squadra più forte del campionato, questa è una corazzata.
Quando giocavo i derby mi esaltavo, sono le partite che preferisco per agonismo, clima, ambiente. Questa cornice di pubblico ti trasmette tanta carica e stimoli che solitamente ti mancano. Reggina e Messina non c’entrano nulla con questa categoria, meritano molto altro”.