Messina, Feola: ‘Reggina una corazzata, ma nel secondo tempo…’

Mister Torrisi ha parlato di una buona prestazione della Reggina che ai punti avrebbe meritato la vittoria, diversa è la visiione della partita del neo tecnico del Messina Feola che sottolinea, invece, le opportunità avute nella seconda parte di gara per chiudere l’incontro: “Nel primo tempo la Reggina ha fatto qualcosa in più, noi abbiamo trovato la rete del vantaggio. Ma nella ripresa invece abbiamo avuto tre palle gol che per imprecisione e frenesia non abbiamo sfruttato e che avrebbero chiuso la partita. Va ricordato che affrontavamo la squadra più forte del campionato, questa è una corazzata.

Quando giocavo i derby mi esaltavo, sono le partite che preferisco per agonismo, clima, ambiente. Questa cornice di pubblico ti trasmette tanta carica e stimoli che solitamente ti mancano. Reggina e Messina non c’entrano nulla con questa categoria, meritano molto altro”.