Reggina, Torrisi: ‘Ci proviamo sempre, ma non possiamo vincerle tutte’

Sventata la beffa a due minuti dalla fine grazie al colpo di testa di Palumbo, entrato casualmente in campo solo perchè Edera si è infortunato dopo qualche minuto dal suo ingresso. Il Messina, così come all’andata, aveva trovato la rete del vantaggio sull’unico tiro in porta della prima frazione con Tedesco. Ai microfoni di radio Febea mister Torrisi: “La squadra ha fatto una buona prestazione, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sotto tutti i punti di vista. Sull’unica volta che il Messina ha superato la metà campo ha fatto gol, per quanto proposto ai punti meritavamo di più.

La sconfitta sarebbe stata pesante perchè non hanno mai superato la metà campo, ma le dinamiche del calcio sono queste. Presa la rete con due lisci, cose mai viste. Certamente non molliamo, siamo lì, il loro portiere sull’1-1 ha fatto una parata miracolosa. La squadra non si è mai smarrita, mi dispiace per la nostra gente che per lo spettacolo che hanno offerto meritavano la vittoria. Su Palumbo ho detto spesso quello che penso, spero prenda consapevolezza del suo valore. Non possiamo vincerle tutte, è difficile, ci proviamo sempre. Il derby è una partita a se adesso trenta punti a disposizione con serenità e spensieratezza dobbiamo conquistarne il più possibile. Accettiamo il verdetto del campo. Macrì non è una novità. La squadra ha sfatato il tabù del Granillo anche se non è arrivata la vittoria, non ci sono state pause e questo lo ritengo un punto di partenza”.