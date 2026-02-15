Reggina, Lagonigro: ‘Uno dei migliori inizi da quando sono qui’

Almeno due parate importanti che hanno impedito al Messina di raddoppiare. Il giovane Lagonigro si è presentato in sala stampa dopo il pareggio tra la Reggina e i giallorossi. Le sue dichiarazioni a radio Febea: “Credo che sia stata una prestazione solida, forse uno dei migliori inizi da quando sono qui. Poi ci sono partite in cui il risultato non arriva e bisogna prenderne atto. C’era voglia, poi non si è riusciti a vincere, siamo stati sfortunati e disattenti, ma non dobbiamo disunirci.

Ancora non ho analizzato il gol subìto, adesso torniamo a lavorare sicuramente non siamo stati attenti ed efficaci, ci sono dei dettagli ancora da limare. Nel secondo tempo ci siamo scoperti accettando di andare uomo contro uomo lo dettava la necessità della partita. Il mio compito insieme a quello dei compagni era di rimanere aggrappati alla partita. Sentivamo molto la partita ma non l’abbiamo sofferta emotivamente. E’ un onore giocare in uno stadio come il Granillo alle tue spalle. Purtroppo nelle ultime due partite non siamo riusciti a fare risultato pieno ma questo è un campionato dove tutti se la giocano. Devo migliorare su alcuni aspetti, riguardo le uscite quando mi viene chiesto le faccio anche lontano dalla porta”.