Comitato Invece del Ponte: ‘Contraddizioni e conflitti nel nuovo decreto’

“Il governo interviene per la quinta volta in meno di tre anni sul progetto del ponte sullo Stretto, tentando nuovamente di rimettere in piedi un’operazione insostenibile.

Lo schema di Decreto-Legge predisposto dal Ministro Salvini è un concentrato di contraddizioni, forzature e conflitti di interessi”. Lo afferma il comitato cittadino di Messina ‘Invece del ponte’. “La prima sorpresa è la nomina dell’ad della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a commissario straordinario incaricato di predisporre una nuova delibera Cipess.

Dopo tre anni di fallimenti e scadenze mancate, invece di una rimozione arriva una promozione: una scelta difficilmente giustificabile e che fa a pugni con il buonsenso. Il Commissario dovrà rifare il Piano Economico e Finanziario e acquisire i pareri dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Pareri che il governo aveva tentato di aggirare nel primo decreto, attribuendo alla delibera Cipess un’impropria natura ‘sostitutiva’. Una forzatura ora smentita, in un testo che risulta giuridicamente contraddittorio (si basa su una norma che poi smentisce, senza riformarla).



Evidente è anche il timore verso i controlli: il decreto ribadisce, in modo del tutto superfluo, i limiti già posti dalla legge al controllo della Corte dei Conti e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quasi un monito ai giudici e ai tecnici. Passaggi infelici, che non aggiungono nulla alla normativa vigente ma che devono fare riflettere”.