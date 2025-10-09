City Now

Messina-Reggina: nuova iniziativa della società giallorossa per caricare ancora l’ambiente

Sarà presente anche una bandiera della squadra peloritana

09 Ottobre 2025 - 13:28 | Redazione

pallone campo

Dopo il video emozionale e il post a supporto, la società giallorossa del Messina apre ad una nuova iniziativa per caricare ulteriormente l’ambiente in vista del derby di domenica con la Reggina:

L’ACR Messina comunica che l’allenamento di domani, venerdì 10 ottobre 2025, in programma presso il “Sorbello Stadium”, si svolgerà a porte aperte.

All’appuntamento sarà presente anche Carmine Coppola.

Sarà un’occasione speciale per tutti i tifosi giallorossi, che potranno sostenere e incoraggiare la squadra in vista della sfida di domenica”.

