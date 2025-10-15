Messina Street Food Fest 2025: 4 giorni di enogastronomia e intrattenimento

Non mancheranno stand gastronomici, spettacoli dal vivo e attività per tutta la famiglia

Da domani, 16 ottobre, fino a domenica 19 ottobre, piazza Cairoli di Messina ospiterà il Messina Street Food Fest 2025, un evento che unisce gastronomia e intrattenimento in un’esperienza unica per tutti i partecipanti.

Il taglio del nastro dell’evento è previsto per le 18.15, con la presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, dell’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella, e di altre autorità locali.

Patrocini e sostegno istituzionale

Il Messina Street Food Fest 2025 è patrocinato da numerosi enti e istituzioni, tra cui la Città Metropolitana di Messina, il Comune di Messina, l’Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, la Camera di commercio di Messina, Confesercenti Messina, IIS Antonello, il Cral della città metropolitana di Messina, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune, e Aic Sicilia.

Orari di apertura

La manifestazione sarà aperta nei seguenti orari:

Giovedì 16 ottobre: dalle 18.00 all’1.00

Venerdì 17 ottobre: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00

Sabato 18 ottobre: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00

Domenica 19 ottobre: orario continuato dalle 11.00 all’1.00

Non mancheranno stand gastronomici, spettacoli dal vivo e attività per tutta la famiglia, rendendo l’evento un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di enogastronomia e cultura.