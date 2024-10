Incontro Falcomatà-De Metrio: ‘Al lavoro per l’entrata della Metro City in Sacal’

Nei giorni scorsi il sindaco Falcomatà aveva annunciato la creazione di un team di esperti per il rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria. Contestualmente il promo cittadino reggino aveva fissato un incontro con il Presidente Sacal.

La riunione si è tenuta ieri mattina a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Secondo le informazioni divulgate dal sindaco Falcomatà l’organismo per il rilancio del Tito Minniti si insedierà nei prossimi giorni. Del team faranno parte, a titolo gratuito, gli attori istituzionali coinvolti attorno al bacino d’utenza dell’aeroporto affiancati da una serie di esperti qualificati con l’obiettivo di varare e poi vagliare un piano complessivo per il rilancio dello scalo reggino.

L’incontro tra il Sindaco Falcomatà e il Presidente De Metrio è servito a fare il punto sulle prospettive di sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale e sul programma che la Sacal, di concerto con gli Enti operanti sul territorio, sta predisponendo per l’implementazione delle infrastrutture materiali ed immateriali a servizio dell’Aeroporto dello Stretto.

Al termine della riunione il sindaco si è detto molto soddisfatto del confronto avviato con il Presidente De Metrio.

“Un incontro molto positivo – ha commentato il primo cittadino – all’insegna del dialogo, della sinergia e della collaborazione istituzionale.

Abbiamo detto chiaramente che l’Aeroporto dello Stretto deve essere risollevato e sviluppato, in un’ottica che non lo vede contrapposto, né in alcun modo in competizione, con l’aeroporto di Lamezia Terme. Al contrario – ha aggiunto Falcomatà – il Tito Minniti può rappresentare un decisivo valore aggiunto per il sistema degli aeroporti calabresi, diventando concretamente Aeroporto “dello Stretto” ed aumentando in questo modo il bacino di utilizzo attraendo l’utenza della dirimpettaia Città Metropolitana di Messina e della Sicilia orientale”.