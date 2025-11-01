Da Reggio a Miami: il Maestro Iacopino al Columbus International Award

Il tenore reggino si è esibito oltremare. Dopo la tournèe che ha toccato Cuba, Venezuela e Argentina, Iacopino ha conquistato il pubblico statunitense

Lo scorso giovedì 23 ottobre, il Maestro Aldo Iacopino si è esibito oltremare, in terra americana, per la prima volta a Miami (Florida – USA).

Dopo le tournée in Cuba, Venezuela e Argentina, il Maestro ha conquistato il pubblico statunitense in una sala gremita e carica di energia italiana, in occasione della nona edizione del premio internazionale Columbus International Award.

L’esibizione del Maestro Aldo Iacopino a Miami

Con la sua voce potente e carismatica, Iacopino ha aperto la serata intonando l’inno d’Italia, incantando gli spettatori presenti, per poi emozionare tutti con la celebre e sempre attuale “Mamma” di Nino Bixio. Ha poi concluso la sua esibizione con “Il tuo mondo” del grande Claudio Villa, ricevendo lunghi applausi e una standing ovation da parte del pubblico.

Il dopoconcerto e l’omaggio alla musica italiana

Nel corso del cocktail post evento, tenutosi sul suggestivo terrazzo dell’Istituto Marangoni Miami – sede della manifestazione e prima università italiana di fashion e design in America – il Maestro ha continuato a incantare gli ospiti con una selezione di brani classici della canzone italiana e napoletana, portando oltreoceano l’anima e il calore della tradizione musicale del nostro Paese.

Una prima volta memorabile per Aldo Iacopino, destinata a far parlare di sé, della sua voce e della sua pluriennale carriera artistica.